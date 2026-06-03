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Может ли рак исчезнуть сам? Врач рассказал о редких случаях спонтанной ремиссии 0 92

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2026
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Изображение к статье: Может ли рак исчезнуть сам? Врач рассказал о редких случаях спонтанной ремиссии

Случаи, когда злокачественная опухоль исчезает без операции, химиотерапии или другого специального лечения, действительно существуют. Однако, как подчеркивают специалисты, такое происходит крайне редко — примерно у одного пациента из 60 тысяч.

Человечество десятилетиями ищет способы победить рак, однако даже современные методы лечения не всегда гарантируют успех. Тем не менее медицине известны случаи так называемой спонтанной ремиссии — когда опухоль уменьшается или полностью исчезает без целенаправленного противоопухолевого лечения.

О таких редких случаях рассказал врач Владимир Ивашков. По его словам, спонтанная ремиссия встречается чрезвычайно редко и остается одной из самых загадочных тем в онкологии.

«Рак иногда исчезает сам — без химиотерапии, без операции. Многие скажут, что это невозможно. Но наш организм действительно способен справляться со многими проблемами — от простуды и порезов до серьезных заболеваний. Случаи самоисцеления от рака существуют и называются спонтанной ремиссией. Она происходит примерно у одного пациента из 60 тысяч», — отметил врач.

По словам специалиста, исследователи давно обратили внимание на одну любопытную закономерность: у части пациентов, переживших спонтанную ремиссию, незадолго до этого были инфекционные заболевания или вакцинация.

Так, в медицинской литературе описан случай, когда 78-летний пациент с лейкозом вошел в полную ремиссию после прививки от оспы. В другом случае ремиссия меланомы наступила после вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что инфекция или вакцинация активируют иммунную систему. В результате иммунные клетки начинают более активно распознавать и атаковать не только возбудителей болезни, но и опухолевые клетки.

Однако ученые подчеркивают, что это лишь одна из гипотез. Доказательств того, что инфекции или прививки могут лечить рак, не существует.

Кроме того, спонтанная ремиссия иногда наблюдается после проведения биопсии или других медицинских вмешательств. По мнению специалистов, это может быть связано с нарушением кровоснабжения опухоли, из-за чего часть раковых клеток погибает.

Тем не менее точные механизмы этого явления до сих пор остаются неизвестными. Из-за крайне малого числа подобных случаев ученым сложно собрать достаточный объем данных для окончательных выводов.

Спонтанная ремиссия остается одним из самых редких и малоизученных феноменов современной медицины. Несмотря на отдельные документально подтвержденные случаи, врачи подчеркивают: рассчитывать на самопроизвольное исчезновение опухоли нельзя. При подозрении на онкологическое заболевание необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью и следовать рекомендациям специалистов.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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