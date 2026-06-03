Администрация Дональда Трампа рассматривает введение новых импортных пошлин в отношении товаров из 60 стран, включая государства Евросоюза, Канаду, Японию и Южную Корею. В Вашингтоне считают, что эти страны недостаточно эффективно борются с поставками продукции, произведенной с использованием принудительного труда.

Пишет bb.lv со ссылкой на Politico, которое опубликовало отрывки из отчета правления торгового представителя США.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые тарифы на товары из десятков стран, включая Европейский союз и Канаду. Причиной называют недостаточные меры по предотвращению импорта продукции, произведенной с применением принудительного труда.

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские работники вынуждены конкурировать на мировом уровне в неравных условиях. Мы больше не будем терпеть это неравенство», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По данным издания, ведомство провело масштабное расследование и рекомендовало ввести пошлины в отношении 60 стран, которые, по мнению американской стороны, не обеспечивают должного соблюдения законодательства, запрещающего оборот товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Отмечается, что это одно из двух крупных торговых расследований, начатых администрацией Трампа весной после того, как Верховный суд США в феврале отменил часть ранее введенных глобальных тарифов.

Расследование показало, что Канада, Эквадор, Индонезия, Мексика, Пакистан и Европейский союз недостаточно эффективно контролируют соблюдение норм, связанных с запретом принудительного труда. Для этих стран предлагается установить дополнительную пошлину в размере 10%.

Такую же ставку планируется распространить еще на девять государств, которые взяли на себя обязательства по решению данной проблемы в рамках торговых соглашений с США. В этот список входят, в частности, Тайвань, Аргентина и Великобритания, где, по оценке американских властей, действует лишь частичный механизм контроля цепочек поставок.

Для остальных 44 государств, среди которых находятся такие крупные торговые партнеры США, как Япония и Южная Корея, предлагается установить тариф в размере 12,5%.

Если предложения будут одобрены, США могут начать новый этап торгового давления на своих партнеров. Эксперты не исключают, что дополнительные пошлины приведут к ответным мерам со стороны затронутых стран и усилят напряженность в мировой торговле.