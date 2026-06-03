Голливудский актер Ричард Гир в среду прибыл в Латвию в рамках международной кампании в поддержку Тибета и уже встретился с депутатами Сейма.

Фотографии со встречи быстро появились в социальных сетях латвийских политиков, многие из которых не упустили возможность сфотографироваться с известным актером и многолетним защитником прав тибетцев.

Визит Гира проходит в рамках кампании по защите интересов Тибета. Вместе с ним в Ригу приехала президент Международной кампании за Тибет Тенчо Гьяцо.

В программе визита предусмотрены встречи с латвийскими парламентариями, пресс-конференция и общение со зрителями документального фильма «Мудрость счастья» («Wisdom of Happiness»).

Показ фильма начнется в 18:00. Перед сеансом, примерно в 17:25, Гир выступит перед зрителями как продюсер и один из создателей фильма.