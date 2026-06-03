Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ричард Гир уже в Риге: депутаты Сейма поспешили сделать фото с голливудской звездой (галерея) 1 352

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ричард Гир в Риге
ФОТО: LETA

Голливудский актер Ричард Гир в среду прибыл в Латвию в рамках международной кампании в поддержку Тибета и уже встретился с депутатами Сейма.

Фотографии со встречи быстро появились в социальных сетях латвийских политиков, многие из которых не упустили возможность сфотографироваться с известным актером и многолетним защитником прав тибетцев.

LET_24922480.jpgLET_24922487.jpg

Визит Гира проходит в рамках кампании по защите интересов Тибета. Вместе с ним в Ригу приехала президент Международной кампании за Тибет Тенчо Гьяцо.

LET_24922464.jpgLET_24922450.jpg

В программе визита предусмотрены встречи с латвийскими парламентариями, пресс-конференция и общение со зрителями документального фильма «Мудрость счастья» («Wisdom of Happiness»).

LET_24922476.jpgLET_24922475.jpg

Показ фильма начнется в 18:00. Перед сеансом, примерно в 17:25, Гир выступит перед зрителями как продюсер и один из создателей фильма.

LET_24922477.jpgLET_24922418.jpg

×
Читайте нас также:
#президент #Латвия #политики #Тибет
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство ЛР. Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм Латвии. Эксклюзив!
Изображение к статье: вагоны с зерном
Изображение к статье: Первое заседание правительства Кулбергса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Амината
Lifenews
Изображение к статье: Украденная статуэтка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: В крематории Куопио еженедельно огню предают около 40 тел. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Иммунолог Евгений Никифоренко
ЧП и криминал
Изображение к статье: США готовят новые пошлины против десятков стран и ЕС из-за принудительного труда
В мире
Изображение к статье: Амината
Lifenews
Изображение к статье: Украденная статуэтка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео