В последнее время политик вновь неоднократно ставил под сомнение существование единой Боснии и Герцеговины.

Соединенные Штаты вновь рассматривают возможность внесения лидера боснийских сербов Милорада Додика в свой «черный список». Об этом сообщили в американском посольстве в Сараево, отвечая на запрос сараевского портала Klix.ba.

В дипмиссии подчеркнули, что пристально следят за действиями всех политических игроков в Боснии и Герцеговине, включая бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика.

«Мы оставляем за собой право вводить санкции против лиц, когда это необходимо, в соответствии с законами и указами, если они занимаются действиями, которые подрывают стабильность и усиливают напряженность», - заявили представители США.

Напомним, что ранее Додик уже находился под американскими санкциями из-за «дестабилизирующей деятельности». Однако в октябре 2025 года его исключили из «черного списка». В посольстве пояснили, что это произошло после того, как он ушел в отставку с поста президента Республики Сербской и позволил провести выборы преемника, выполнив тем самым решение суда.

Тем не менее, в последнее время Додик вновь неоднократно ставил под сомнение существование единой Боснии и Герцеговины, а также анонсировал возможное отделение Республики Сербской от БиГ.

В Вашингтоне дали понять, что шаги политика могут стать основанием для возвращения санкций.

Помимо этого, в американском посольстве сообщили, что уже в начале июня ожидается избрание нового высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, который сменит на посту Кристиана Шмидта.