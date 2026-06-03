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США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе 0 47

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: иранские ракеты

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и дроны по Кувейту и Бахрейну. США нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.

Между США и Ираном произошло одно из самых крупных боевых столкновений с момента вступления в силу перемирия 8 апреля. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 3 июня, выпустил баллистические ракеты и дроны по соседним государствам Персидского залива - Кувейту и Бахрейну. Целями, по данным Тегерана, являлись американские военные базы в регионе.

Американские военные, в свою очередь, нанесли удар по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе. Американское Центральное командование (Centcom) сообщило, что успешно перехватило несколько баллистических ракет и дронов, сбило три иранских беспилотника, выпущенных по гражданским судам, законно находившимся в водах региона, и опровергло заявления КСИР о попаданиях по военно-морской базе США в Бахрейне.

Поводом стала атака на танкер

Поводом для нового обмена ударами, по всей видимости, послужила операция американских военных, проведенная 2 июня у острова Харк, важного для иранского нефтеэкспорта: армия США атаковала незагруженный нефтяной танкер, который пытался зайти в иранский порт вопреки американской морской блокаде, проигнорировал предупреждения и был выведен из строя ракетой.

Иранский военный представитель подтвердил ответные удары КСИР в социальной сети X, предупредив, что любая угроза безопасности Ормузского пролива обойдется американским военным "дорогой ценой".

Эскалация на фоне переговоров

Это не первый обмен ударами с начала перемирия, однако каждая подобная атака усиливает страх перед новой эскалацией войны. Столкновения происходят на фоне застопорившихся переговоров о рамочном соглашении, которое должно завершить войну и вновь открыть Ормузский пролив для судоходства - стратегически важной артерии мировой экономики, через которую идет экспорт нефти, сжиженного природного газа и удобрений.

Иран установил контроль над проливом вскоре после нападения со стороны США и Израиля. США, в свою очередь, ввели морскую блокаду, препятствующую иранскому нефтеэкспорту.

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, назвав сообщения об их прекращении "фейками и дезинформацией". "Куда они приведут - неизвестно, но я сказал Ирану: пришло время заключить сделку тем или иным способом", - написал он на своей платформе Truth Social.

Иранские агентства Fars и Tasnim, близкие к КСИР, ранее сообщали о приостановке переговоров, связав это с продолжающейся войной Израиля против ливанской радикальной группировки "Хезболлах". Трамп 1 июня объявил о прекращении боевых действий в Ливане. 3 июня в Вашингтоне должны возобновиться политические переговоры между представителями Израиля и Ливана - при этом сама "Хезболлах" отказывается от переговоров с Израилем, а ливанское правительство не является стороной конфликта.

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#Иран #США #дипломатия #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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