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Швейцарцы не поддерживают ограничение численности населения до 10 миллионов человек 0 160

В мире
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швейцарцы не поддерживают ограничение численности населения до 10 миллионов человек

Большинство жителей Швейцарии выступают против инициативы, предусматривающей ограничение численности населения страны 10 миллионами человек. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного накануне общенационального референдума.

Согласно новому исследованию, большинство граждан Швейцарии не поддерживают законопроект, который предполагает ограничение численности населения страны на уровне 10 миллионов человек.

Об этом сообщает Reuters, передает bb.lv.

По данным опроса, проведенного институтом GFS Bern по заказу общественного вещателя SRG, против инициативы выступают около 52% респондентов. Поддерживают предложение 45% участников исследования.

Опрос проводился с 19 по 27 мая, в нем приняли участие 19 400 человек.

Для сравнения, результаты предыдущего исследования, опубликованные в конце апреля, показывали практически равное разделение мнений: тогда по 47% опрошенных высказались как за, так и против инициативы.

Вопрос будет вынесен на общенациональный референдум 14 июня. Согласно проекту, численность постоянного населения Швейцарии не должна превышать 10 миллионов человек к 2050 году. Кроме того, документ предусматривает приостановку соглашения о свободном передвижении граждан между Швейцарией и Европейским союзом.

Поддержка инициативы связана с обеспокоенностью части населения быстрым ростом числа жителей страны. В прошлом году население Швейцарии достигло 9,1 миллиона человек, что усилило дискуссию о нагрузке на жилье, транспортную систему и социальную инфраструктуру.

Инициатором предложения выступила ультраправая Швейцарская народная партия, которая на протяжении нескольких лет выступает за ужесточение миграционной политики и ограничение притока иностранцев.

Несмотря на рост обеспокоенности демографическими изменениями, последние данные показывают, что большинство швейцарцев пока не готовы поддержать столь жесткие ограничения. Окончательный ответ на этот вопрос даст референдум, который пройдет 14 июня.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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