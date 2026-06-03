Как пишет украинское издание Glavred со ссылкой на сообщения российских пропагандистов, некий никому не известный артист Игорь Наджиев заявил, что Пугачёва виновна в смерти популярного российского певца Игоря Талькова.

Как известно, певец был застрелен прямо во время концерта. Исполнитель убийства был найден, тогда как заказчик — нет.

Этот никому не известный артист заявил, что интриги Пугачёвой якобы вызвали кризис в карьере музыканта незадолго до его гибели в 1991 году.

Наджиев рассказывает, что корни конфликта уходят в конец 80-х годов, когда Тальков работал в труппе пугачёвского «Театра песни». Во время одних гастролей выступление Талькова вызвало такой огромный восторг зрителей, что публика буквально не отпускала его со сцены. «На следующий день после этого триумфа театр Пугачёвой просто уехал, бросив Игоря. Ему дали понять — обратно в Москву добирайся как знаешь», — вспоминает певец.

Наджиев убеждён, что обида и ревность Пугачёвой очень быстро переросли в целенаправленное уничтожение карьеры Талькова — его начали вытеснять из телеэфиров и запрещать выступления в концертных залах.

«Я ещё жив. Может быть, Алла Борисовна хотела, чтобы и меня не было, но я жив. А Талькова уже нет», — жёстко заявляет артист, прямо намекая, что в убийстве певца виновна Пугачёва.