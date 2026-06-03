Певица Амината впервые публично поделилась тем, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка. Артистка призналась, что последние месяцы стали для неё временем новых эмоций, бессонных ночей и безусловной любви.

Латвийская певица Амината Савадого впервые рассказала о своём новом жизненном этапе — материнстве.

В социальных сетях артистка подвела итоги последних месяцев, отметив, что этот год принёс ей немало ярких событий. Среди них — выпуск нового альбома, концерты, встречи со слушателями и победа на музыкальной премии GAMMA в номинации «Лучшая сольная исполнительница года».

Однако самым важным событием для неё стала вовсе не профессиональная награда.

«Три месяца назад в моей жизни появилось моё главное чудо, и я стала мамой», — написала певица.

По словам Аминаты, последние месяцы были наполнены новыми переживаниями, заботами и открытиями, знакомыми многим молодым родителям.

Артистка призналась, что вместе с радостью материнства пришли бессонные ночи, постоянная забота о ребёнке и желание дать ему всё самое лучшее. Одной из неожиданных задач стал выбор детской коляски. Певица отметила, что подошла к этому вопросу даже серьёзнее, чем когда-то к покупке автомобиля.

Поклонники тепло встретили откровения артистки, которая обычно предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Напомним, что два года назад Амината вышла замуж за своего давнего возлюбленного Никиту. До свадьбы их связывали многолетние дружеские отношения.