Из музея Центр Помпиду-Мец во Франции во второй раз исчезла одна из самых известных работ современного искусства — инсталляция «Комик» итальянского художника Маурицио Каттелана. Несмотря на то что сам банан уже заменили, полиция начала расследование кражи.

Из французского музея Центр Помпиду-Мец вновь исчез арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана «Комик» — банан, приклеенный к стене скотчем. Инсталляция, стоимость которой оценивается в 5,8 млн евро, была похищена уже во второй раз.

Об этом сообщает Euronews.

Пропажу заметил сотрудник службы безопасности в воскресенье. В музее подтвердили исчезновение экспоната и сообщили, что банан уже заменили. Такая замена является стандартной процедурой, поскольку фрукт регулярно обновляется каждые три дня, чтобы сохранять «свежий» вид работы.

Несмотря на это, администрация музея решила обратиться в полицию. По их словам, личность похитителя установить не удалось, поэтому диалог невозможен. В учреждении также отметили, что подобные инциденты уже происходили ранее и рассматриваются как проявление неуважения к произведению искусства.

Инсталляция «Комик» с момента своего дебюта на ярмарке Art Basel в Майами-Бич в 2019 году неоднократно становилась объектом споров и обсуждений. Посетители не раз снимали банан со стены или съедали его, что лишь усиливало интерес к работе и превращало подобные инциденты в часть ее истории.

Особенность произведения заключается в том, что его художественная ценность связана не с самим фруктом, а с сертификатом подлинности и официальной инструкцией по экспонированию. Владельцы работы имеют право воспроизводить инсталляцию, размещая банан на высоте 1,72 метра под углом 37 градусов и регулярно заменяя его новым.

В настоящее время французская полиция продолжает расследование. Информации о возможных подозреваемых пока не поступало.

История с «Комиком» вновь показывает, что современное искусство способно вызывать не только оживленные дискуссии, но и весьма необычные преступления. Однако даже исчезновение самого банана не означает утрату произведения — согласно авторской концепции, ценность работы остается неизменной.