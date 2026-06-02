К 90-летнему юбилею Валентины Терешковой, который будет отмечаться в следующем году, запланирован выход исторической драмы «Чайка» о первой в мире женщине, совершившей космический полет. До этого Терешкова становилась героиней только документальных лент. Да и вообще громких байопиков, рассказывающих о женщинах-космонавтах, в истории российского кино еще не было.

Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, известный по лентам «Движение вверх» и «Сердце пармы». Сценарий написали Илья Куликов («Блиндаж», «Перевал Дятлова») и Валерия Подорожнова («Левша»). Для съемок на «Мосфильме» воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами, а также все интерьеры, в которых проходила подготовка к реальному полету. «Валентина Владимировна и наша семья принимали активное участие в работе над сценарием, консультируя Антона Мегердичева и всю команду», — поделилась Елена, дочь Валентины Терешковой.

Проект собрал звездный актерский состав: Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы», «Майор Гром: Чумной доктор», «Тренер»), Сергей Городничий («Ландыши»), Денис Власенко («Страсти по Матвею», «Павел. Первый и последний»), а главную роль сыграет Леонела Мантурова, дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова. До этого она снималась в фильмах «Левша», «Злой город» и «1941. Крылья над Берлином». Премьера «Чайки» состоится 8 апреля 2027 года.

Валентина Владимировна Терешкова (род. 6 марта 1937, деревня Большое Масленниково, Тутаевский район, Ярославская область, РСФСР, СССР) — лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт (1963) , Герой Советского Союза (1963), генерал-лейтенант (2025). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Депутат Верховного Совета СССР VII—XI созывов (1966—1989), член Президиума Верховного Совета СССР (1974—1989). Глава Комитета советских женщин (1968—1987) и Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1987—1992) .

Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации, член Высшего совета партии «Единая Россия». В марте 2020 года предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину ещё дважды претендовать на пост президента.