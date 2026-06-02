Ужасы о росте цен на еду в Латвии выглядят преувеличенными – экономист 0 73

Бизнес
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Экономика Латвии продолжает стабильный, хотя и не слишком впечатляющий рост. Она растет уже восемь кварталов подряд. Полученная информация ЦСУ позволяет смотреть на этот год с несколько большим оптимизмом, отмечает экономист Петерис Страутиньш.

Общий рост экономики в этом году может превысить показатель прошлого года в 2,1%, несмотря на разговоры о новом кризисе.

Покупательная способность населения снизится только при крайне неблагоприятном мировом сценарии. Существенного удара по экспортным отраслям не ожидается, а инвестиции продолжат стимулировать фонды Европейского союза и активизация кредитования.

Популярные опасения относительно роста цен на продукты питания выглядят преувеличенными. Сырьевые рынки пока сигнализируют лишь о постепенных изменениях. При этом возможные перебои с поставками сырья могут сильнее сказаться на продовольственных ценах в 2027 году.

Рост ВВП в первом квартале в значительной степени обеспечили три сектора: прочая промышленность (прежде всего энергетика), выросшая на 21,6%, торговля (+5,5%) и коммерческие услуги (+6,3%).

В то же время основные экспортные отрасли за пределами Риги — обрабатывающая промышленность (+1,1%), сельское и лесное хозяйство (-3,6%) — показали значительно более слабые результаты. Экономика продолжает расти, но всё больше концентрируется в столичном регионе.

Транспортный сектор сократился на 8,3% в годовом выражении из-за дальнейшего падения транзита и возможного влияния погодных условий на туризм и авиацию. Спад также наблюдался в сфере размещения и общественного питания (-1,8%), хотя он оказался не столь значительным. Строительству же удалось показать рост на 2,8% несмотря на холодную погоду.

Политический фон остается тревожным, однако его влияние не стоит переоценивать.

Для справки

На 2,5% вырос ВВП Латвии в первом квартале 2026 года ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В фактических ценах объем ВВП в первом квартале составил 9,856 млрд евро, сообщило ЦСУ.

#инвестиции #Латвия #строительство #экспорт #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
