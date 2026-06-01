Средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии в первом квартале 2026 года достигла 1831 евро, увеличившись за год на 4,2%. При этом разница между регионами остаётся значительной: жители Рижского региона в среднем зарабатывают более чем на 700 евро в месяц больше, чем жители Латгале.

Заработные платы в Латвии продолжают расти, однако темпы роста становятся более умеренными, сообщает ЛЕТА.

Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года средняя брутто-зарплата за полную ставку составила 1831 евро в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 73 евро, или 4,2%, больше.

После уплаты налогов средний доход работников достиг 1364 евро в месяц.

Рост нетто-зарплаты составил 4,5%, а с учётом инфляции реальные доходы населения увеличились на 1,6%.

При этом статистики обращают внимание на ещё один показатель — медианную зарплату, которая лучше отражает доходы типичного работника. Медиана брутто-зарплаты составила 1457 евро, а после уплаты налогов — 1128 евро.

Это означает, что половина работающих жителей Латвии получает меньше этой суммы, а половина — больше.

Что важно знать: средняя зарплата часто оказывается заметно выше медианной из-за влияния высоких доходов в отдельных отраслях. Поэтому медианный показатель считается более близким к реальной картине доходов большинства населения.

Самые высокие зарплаты традиционно сохраняются в финансовом секторе. В среднем сотрудники банковской и страховой отрасли зарабатывали 3400 евро до уплаты налогов.

На втором месте находятся информационные технологии и телекоммуникации — 3240 евро в месяц. В число наиболее высокооплачиваемых сфер также вошли энергетика, профессиональные услуги и государственное управление.

Самые низкие зарплаты по-прежнему зафиксированы в гостиничном бизнесе и общественном питании, где средний заработок составил 1175 евро до уплаты налогов.

Среди отраслей быстрее всего зарплаты росли в сфере административных услуг и обслуживания — на 7,8%. Заметное повышение также наблюдалось в водоснабжении и управлении отходами, энергетике и образовании.

Сохраняется существенная разница между регионами страны. В Рижском регионе средняя зарплата достигла 2011 евро в месяц. В Латгале этот показатель составил 1287 евро. Таким образом, разрыв между самым богатым и самым бедным регионом страны составляет около 36%.

Интересно, что по сравнению с концом прошлого года средняя зарплата в стране немного снизилась — на 1,6%. Это связано главным образом с сокращением выплат в общественном секторе после традиционно более высоких выплат в конце года.

В частном секторе, наоборот, за квартал был зафиксирован небольшой рост заработков.

По данным ЦСУ, изменения зарплат зависят не только от повышения окладов, но и от ситуации на рынке труда, спроса на работников и структуры занятости в различных отраслях экономики.

С начала 2026 года минимальная заработная плата в Латвии составляет 780 евро в месяц, а необлагаемый минимум увеличен до 550 евро.

Несмотря на продолжающийся рост доходов, статистика показывает, что различия между профессиями и регионами страны по-прежнему остаются весьма значительными.