Американские инженеры разработали необычного робота, вдохновленного описаниями библейских офанимов — существ, покрытых глазами. Машина не только способна видеть на 360 градусов, но и уверенно передвигается по песку, лесным тропам и даже между вертикальными стенами.

Исследователи из Университета Дьюка представили необычного робота под названием Argus, который уже привлек внимание не только специалистов, но и пользователей интернета. Причина — его внешний вид. Робот напоминает описания офанимов из библейских текстов, которых нередко изображают как колеса, покрытые множеством глаз.

Argus представляет собой сферическую конструкцию с центральным ядром и двадцатью телескопическими ногами, расположенными по кругу. На концах этих ног размещены камеры и датчики глубины, благодаря которым робот способен наблюдать за окружающей средой практически во всех направлениях одновременно.

Создатель проекта, профессор инженерного факультета Университета Дьюка Боюань Чен, рассказал, что команда сознательно отказалась от популярных сегодня человекоподобных или животных форм. По его словам, цель заключалась в том, чтобы создать принципиально новую конструкцию.

«Мы не имитируем ничего конкретного в природе, мы имитируем всё в ней», — пояснил Чен.

Каждая из двадцати ног может независимо выдвигаться и втягиваться, позволяя роботу адаптироваться к поверхности и преодолевать препятствия.

Во время испытаний Argus успешно передвигался по асфальту, песку и пересеченной лесной местности. Особенно впечатляющим оказался эксперимент, в котором робот поднимался между двумя параллельными стенами, последовательно отталкиваясь от них и продвигаясь вверх.

Для оценки эффективности конструкции исследователи разработали новый показатель — «динамическую изотропию». Он показывает, насколько одинаково робот способен ускоряться при движении в разных направлениях. Большинство существующих роботов и дронов получают по этой шкале менее 0,6 балла. Argus достиг показателя 0,91, что свидетельствует о высокой маневренности и способности быстро менять направление движения без потери устойчивости.

Разработчики считают, что подобные конструкции могут найти применение там, где традиционным роботам сложно работать: при обследовании сложного рельефа, поисково-спасательных операциях или исследовании труднодоступных объектов.

Пока Argus остается исследовательским проектом, однако уже сейчас демонстрирует, насколько необычными могут быть роботы нового поколения, если инженеры перестают копировать человека и животных.