Китайцы показали самого быстрого робота, который бегает со скоростью 36 км/ч и не устает (но хотя бы разряжается).

На беговой дорожке робот с легкостью превзошёл одного из своих создателей, а 100-метровку он может пробежать всего за 10 секунд — почти как ямайская легенда Усэйн Болт, рекорд которого в 9,58 секунды никто не может побить больше 16 лет. Разработчики назвали робота Bolt в честь легендарного легкоатлета.

Робот-бегун имеет рост 175 см и вес 75 кг. Для того, чтобы двигаться как человек, он сделан из легких, но очень прочных материалов, а его суставы работают на мощных и эффективных двигателях. Робот сохраняет равновесие и устойчивость во время бега благодаря уникальной разработке компании Jingshi Technology — специальному алгоритму управления. Этот алгоритм работает как мозжечок человека, мгновенно корректируя положение тела и распределяя нагрузку.

Достижение скорости, сравнимой с Болтом, стало возможным благодаря опыту, полученному при создании предыдущих моделей. Ранее разработанный робот Black Panther, передвигающийся на четырех ногах, уже показал впечатляющую скорость в 10,3 м/с. Технологии, отработанные на Black Panther, были успешно применены в новом двуногом роботе, что позволило быстрее его создать и решить сложную задачу поддержания равновесия при высокой скорости. Переход от четырехногого к двуногому механизму сделал движения робота более плавными, естественными и похожими на человеческие.

Как отмечают разработчики, гуманоида собрали не только с целью превзойти рекорд, но и для создания технологической базы следующего поколения ботов, превосходящих людей.