Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование 0 236

Техно
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые проверили миф о «синдроме ветряных турбин»: что показало исследование

Масштабное исследование американских ученых не подтвердило связь между проживанием рядом с ветряными электростанциями и ухудшением здоровья.

Исследователи из Питтсбургского университета проанализировали данные более 120 тыс. американских домохозяйств за 12 лет, чтобы проверить связь между проживанием рядом с ветряными турбинами и жалобами на головные боли, бессонницу, тревогу и депрессию.

Учёные сопоставили карту 75 тыс. турбин с национальным опросом и записями о покупках безрецептурных лекарств, отслеживая изменения в одних и тех же семьях до и после установки оборудования. Никакого статистически значимого увеличения симптомов или продаж обезболивающих и снотворных средств обнаружено не было.

Авторы исследования пришли к выводу, что при типичных уровнях воздействия ветряные турбины не представляют системной угрозы для здоровья людей. Хотя шум работающих лопастей может вызывать раздражение у некоторых жителей, научных доказательств того, что он становится причиной заболеваний, обнаружено не было. Полученные результаты ставят под сомнение существование так называемого «синдрома ветряных турбин» и дают властям более надежную научную основу для принятия решений о развитии возобновляемой энергетики.

Теперь у чиновников есть масштабное исследование, опровергающее предположения о системном вреде для здоровья при типичных уровнях воздействия.

Автор - Светлана Тихомирова
