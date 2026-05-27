NASA представило первый этап масштабного плана по созданию постоянной базы на Луне. До высадки астронавтов на спутник хотят отправить роверы, дроны и строительное оборудование.

NASA начинает переход от одиночных лунных миссий к созданию полноценной постоянной базы на Луне. Агентство уже заключило контракты с несколькими американскими компаниями, которые должны подготовить инфраструктуру для будущего присутствия людей на спутнике Земли.

Первый этап проекта предполагает доставку на Луну роботов, роверов и беспилотников. Компания Blue Origin Джеффа Безоса должна обеспечить корабли для доставки техники в район южного полюса Луны. Роверы создают компании Astrolab и Lunar Outpost, а Firefly Aerospace займется доставкой первых беспилотных летательных аппаратов.

В NASA рассчитывают, что все это оборудование удастся отправить на Луну еще до первой новой высадки астронавтов — ориентировочно к 2028 году.

Фактически агентство хочет заранее подготовить площадку для будущей базы, чтобы люди прибыли уже к частично готовой инфраструктуре. На втором этапе, начиная с 2029 года, NASA планирует приступить к строительству постоянной инфраструктуры, включая энергетическую систему и элементы лунной электросети. А уже в начале 2030-х годов база должна превратиться в полноценный долговременный комплекс с жилыми модулями для астронавтов.

Это означает, что человечество впервые может перейти от кратких визитов на Луну к постоянному присутствию на другом небесном теле.

Особый интерес NASA вызывает южный полюс Луны. Именно там ученые рассчитывают найти запасы водяного льда, который в будущем можно использовать для получения воды, кислорода и даже топлива.

Лунная программа США сейчас рассматривается не только как научный проект, но и как часть новой космической гонки. В марте NASA объявило, что инвестирует в создание базы около 20 миллиардов долларов и при этом откажется от строительства орбитальной станции Gateway вокруг Луны.

При этом реализация планов напрямую зависит от разработки нового корабля для доставки людей на поверхность Луны. Эту задачу выполняет компания SpaceX Илона Маска, однако проект сталкивается с серьезными техническими трудностями и задержками.

Параллельно собственную лунную программу активно развивает Китай. Пекин планирует провести первую пилотируемую миссию на Луну не позднее 2030 года, и многие эксперты уже называют происходящее новой версией космической гонки XXI века.

После десятилетий разговоров о Марсе именно Луна сейчас снова становится главным направлением мировой космонавтики — но уже не как символический полет, а как попытка создать первую внеземную базу человечества.