Итальянская Ferrari представила первый полностью электрический автомобиль в истории компании. Новый суперкар Luce способен проехать более 530 километров без подзарядки и разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Компания Ferrari официально представила свой первый полностью электрический автомобиль, сделав один из самых важных шагов в истории бренда. Новая модель получила название Luce — в переводе с итальянского это означает «свет».

Электрокар способен проехать более 530 километров на одной зарядке и разгоняется от 0 до 100 километров в час всего за 2,5 секунды. При этом автомобиль стал самым тяжелым Ferrari за всю историю марки — его масса достигает 2,26 тонны.

Для Ferrari это особенно заметное изменение, поскольку бренд десятилетиями ассоциировался прежде всего с легкими спортивными машинами и характерным звуком бензиновых двигателей. Luce также стал лишь второй четырехдверной моделью компании и первым Ferrari с пятью полноценными посадочными местами.

Фактически Ferrari пытается совместить сразу несколько миров — традиционный суперкар, семейный автомобиль и современный электромобиль.

Переход люксовых автопроизводителей к электротяге в последние годы резко ускорился. Ранее в сегмент электрокаров уже активно вошли Porsche и Lamborghini. При этом именно Ferrari долгое время считалась одной из самых осторожных компаний в вопросе полного отказа от бензиновых двигателей.

Для многих поклонников марки главный вопрос сейчас связан не только с характеристиками автомобиля, но и с тем, сможет ли электрокар сохранить «характер Ferrari» — ощущения от управления, эмоции и фирменный стиль бренда. В самой компании ранее заявляли, что к 2030 году примерно 20% модельного ряда Ferrari могут составлять полностью электрические автомобили.

На фоне ужесточения экологических требований в Европе и быстрого роста рынка электромобилей даже производители суперкаров постепенно вынуждены перестраивать свои стратегии.

При этом Ferrari явно делает ставку на то, что покупатели люксовых автомобилей готовы платить не только за скорость, но и за новые технологии.

Стоит Luce 550 000 евро.