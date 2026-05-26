Цифровая новинка сэкономит деньги и время: продолжаем разбираться в том, как можно оптимизировать коммунальные расходы.

Современные технологии настойчиво стучатся в наши двери. Поэтому сегодня мы вновь поговорим об ультразвуковых счетчиках воды, которые делают жизнь владельцев квартир (и вообще любых помещений) намного комфортнее, спокойнее и, как показывает опыт стран, где подобные технологии уже работают, экономнее.

Самое важное в этом, наверное, то, что использование умных счетчиков воды позволит сократить расходы на потребляемые ресурсы и экономит просто массу времени и усилий от владельцев квартир или зданий.

Нововведение не требует больших первоначальных затрат: качественный сервис и счетчик доступны с возможностью долгосрочной рассрочки не космического по факту платежа. Услуга доступна каждому, а поэтому о ней есть смысл говорить.

До чего дошел прогресс

С натяжкой, но все-таки самым первым в роду умных счетчиков была система мониторинга датчиков, разработанная в начале 70-х годов ученым Теодором Паракевасом. Идеи этого новатора заложили основу концепции умных счетчиков (smart meters), которые способны автоматически передавать данные о потреблении ресурсов.

Техническая революция с развитием элементной базы сильно продвинула вперед идеи первых динозавров-счетчиков, и теперь такие приборы сильно поумнели, стали интеллектуальными.

Сегодня умные счетчики – это современные точнейшие электронные устройства, регистрирующие потребление воды, газа, электрической энергии в каких-либо промежутках времени (чаще всего часа) и передающие полученные данные поставщикам услуг для мониторинга и расчета стоимости.

Если говорить о счетчиках воды от LMT, то это тот самый случай, когда в Латвии удалось создать единое решение фиксации расходов воды, объединив в одном несколько компонентов: оборудование, сеть и программное обеспечение, которые обычно в Европе продаются и работают отдельно друг от друга. Специалисты LMT интегрировали все в одну слаженную систему, разработав свое, по сути уникальное комплексное решение.

Преимущества и возможности

Латвийское предприятие предлагает домам, а значит, их жильцам или владельцам, обзавестись умными ультразвуковыми счетчиками воды с автоматической передачей данных через сеть NB-IoT, что обеспечивает точный учет холодной и горячей воды.

Счетчики воды LMT с системой удаленного считывания показателей расхода воды - это спокойствие для человека, простота и уверенность, что все работает как надо.

Важно, что передача данных происходит автоматически, не доставляя вообще никаких хлопот для владельца квартиры или дома, – не надо фиксировать данные счетчиков и передавать их далее. Все происходит само по себе. При этом человек может быть стопроцентно уверен, что платит за воду ровно столько, сколько фактически использовал.

На практике это выглядит так: если вы поставили умный счетчик воды, то вам не надо больше ползать под раковиной или в какой-то другой темной нише квартиры с фонариком и лупой, чтобы записать показания водяных счетчиков. Это очень удобно и экономит массу энергии, которую можно потратить на что-то более продуктивное или приятное.

Очень удобно то, что решения на базе NB-IoT – эти самые умные приборы LMT, позволяют передавать данные из подвалов, технических помещений, самых труднодоступных зон. Это устраняет одну из главных проблем старых систем — зависимость от физического доступа.

Дополнительный контроль

Нередко случается, что месяцами незаметно подтекает сантехническое оборудование (кран или часто бачок унитаза), пока соседи не пожалуются на капли с потолка их квартиры. Смарт-прибор не даст такому случиться! Он отслеживает состояние сантехники и системы водопровода.

Умный счетчик видит утечку воды, если она происходит где-то в вашем хозяйстве. Система удаленного считывания показывает такие вещи: фиксируется постоянный расход и можно запеленговать малейшие изменения и устранить возникшую проблему, пожирающую деньги. То есть прячущуюся протечку воду можно сразу же найти и устранить.

В тестовых испытаниях после установки умных счетчиков в одном из домов жильцы заметили, что общие счета за воду снизились — исчезли потери и неточности.

Люди, которые получили такую услугу, говорят так: «Раньше платили по большей части «примерно», «на глазок», а теперь – точно и без проблем».

Защита кошелька от утечки...

Подчас люди в многоэтажном доме бывают возмущены тем, что приходится оплачивать коллективный долг дома – за общий расход воды, который в том числе возникает в случае умелого воровства особенных «ловкачей», которые разными способами меняют данные используемых сегодня счетчиков.

С умными счетчиками никто не сможет фальсифицировать данные потребления воды. А это значит, что вам не придется всем домом оплачивать хитрости ловкачей. Когда система умных счетчиков внедрена — жизнь становится проще и приятнее: данные передаются автоматически; показания фиксируются регулярно; информация доступна онлайн.

Европа постепенно переходит на удаленное считывание показателей расхода воды, что удобно, экономно и избавляет от ненужных возможных стрессов.

Неожиданный бонус для здоровья

Еще один важный аспект – умные счетчики воды дают опосредованную защиту от от инфекционного заболевания легионеллеза, которое вызывается бактериями и зачастую протекает в виде пневмонии или воспаления легких. В некоторых случаях заражение может привести к летальному исходу.

Известно, что легионеллам очень нравится обитать в водопроводах многоквартирных домов, и лучшая профилактика роста их колоний — поддержание температуры воды в трубах холодного водоснабжения ниже плюс 20 градусов, а горячих — выше 50 градусов. Умные датчики от LMT сразу фиксируют, что температура горячей воды в трубах не соответствует норме и это можно сразу исправить, если что.

Решение для дальновидных!

Переход на умные системы учета — европейский тренд. По данным отраслевых исследований, внедрение интеллектуальных систем учета может снижать потери ресурсов до 40% за счет раннего выявления проблем. Точный учет важен для всех, но особенно актуален для многоквартирных домов; бизнес-центров; арендных объектов. Понятно, что чем меньше ручного вмешательства — тем выше доверие к системе.

Кроме того, устройства работают автономно, срок службы батареи достигает 10–12 лет, система не требует сложной инфраструктуры. Для предприятий удаленное точное считывание потребления воды — это уже не про удобство, а про успешный бизнес и управление затратами. Данные умных счетчиков дают аналитику потребления, прогнозирование расходов, возможность оптимизации ресурсов. Не случайно программные решения для smart-метеринга показывают рост более 14% в год. Много! В результате рынок умных счетчиков в Европе уже оценивается в миллиарды долларов и продолжает расти.

Цифровизация коммунальных услуг — это не просто модный тренд, а реальный инструмент экономии, прозрачности и контроля. Именно поэтому все больше домов и компаний переходят на решения с удаленным считыванием — потому что это удобно, выгодно и логично в современном мире.

Как установить умные счетчики

Поговорите с управляющим домом или старшим по дому, если вам хочется иметь такой прибор в доме. Получить информацию об умных счетчиках можно на страничке в Интернете https://lmt.lmt.lv/bizness/attalinata-nolasisana