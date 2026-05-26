В Латвии слишком часто гибнут дети в ДТП: эксперты требуют менять поведение взрослых

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обучение детей ПДД
ФОТО: LETA

После гибели мальчика в Талсинском крае эксперты вновь заговорили о тяжелой статистике детской смертности на дорогах Латвии. В последние годы в ДТП ежегодно погибают около десяти детей — это примерно каждый десятый погибший в авариях.

Гибель ребенка в Мерсрагсе вновь привлекла внимание к одной из самых болезненных проблем латвийских дорог — высокой смертности детей в ДТП.

По данным специалистов по безопасности дорожного движения, в последние годы ситуация практически не улучшается. В 2025 году в авариях погибли 10 детей. Столько же — в 2023 году. В 2024 году жертвами ДТП стали девять несовершеннолетних.

Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчеркивает, что для Латвии это чрезвычайно высокий показатель. По его словам, дети составляют около 10% всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях страны.

«Это очень большое число, учитывая размеры нашей страны и количество жителей», — отмечают специалисты.

В Государственной полиции также считают, что ответственность в подобных ситуациях прежде всего лежит на взрослых участниках движения.

По словам заместителя начальника Главного управления полиции по общественному порядку Юриса Янчевскиса, водитель всегда должен учитывать, что ребенок на дороге — это потенциально непредсказуемая ситуация.

Эксперты напоминают: дети могут внезапно выбежать на проезжую часть, появиться из-за припаркованного автомобиля или резко изменить направление движения.

Именно поэтому возле школ, дворов, остановок и жилых районов водителям необходимо заранее снижать скорость — даже если формально правила не нарушены.

«Мы должны уметь предвидеть непредсказуемость ребенка», — подчеркивает Ирбитис.

Специалисты отдельно обращают внимание на то, что ребенок физически не способен полноценно оценивать риски дорожного движения так же, как взрослый человек. Поэтому даже в случаях, когда правила нарушает сам несовершеннолетний, моральная и фактическая ответственность все равно остается на взрослых.

После каждой подобной трагедии в Латвии снова начинается дискуссия о безопасности возле школ, качестве дорожной инфраструктуры и культуре вождения. Эксперты считают, что изменить ситуацию могла бы более системная работа с детьми и родителями — не только дома, но и в школах.

Причем, как отмечают специалисты, дети нередко сами начинают обращать внимание родителей на нарушения правил дорожного движения, если получают качественное обучение безопасности.

Для Латвии проблема особенно чувствительна еще и потому, что речь идет о небольшой стране с сокращающимся населением — каждая такая трагедия вызывает сильный общественный резонанс.

#Латвия #ДТП #школы #родители #смертность #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
