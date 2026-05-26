Латвия мощно начала решающий матч ЧМ по хоккею — после первого периода уже 3:0 против Венгрии 0 103

Дата публикации: 26.05.2026
Изображение к статье: Хоккей: Латвия-Венгрия
ФОТО: LETA

Сборная Латвии по хоккею уверенно начала решающий матч чемпионата мира против Венгрии. После первого периода латвийская команда ведет со счетом 3:0 и находится в шаге от выхода в четвертьфинал.

Мужская сборная Латвии по хоккею отлично провела первый период заключительного матча группового этапа чемпионата мира против Венгрии.

После первых 20 минут игры в Цюрихе латвийцы ведут со счетом 3:0.

Начало встречи получилось напряженным. Уже через шесть с половиной минут Сандис Вилманис получил двухминутное удаление, и сборной Латвии пришлось обороняться в меньшинстве.

В одном из эпизодов вратарь Кристер Гудлевскис спас команду, отбив шайбу маской. Латвийцы выстояли и не позволили сопернику реализовать большинство.

После этого игра постепенно перешла под контроль сборной Латвии.

Первую шайбу команда забросила во время собственного большинства. После выигранного вбрасывания латвийцам понадобилось всего семь секунд, чтобы разыграть комбинацию и вывести на бросок Рудольфс Балцерса.

Под конец периода Латвия получила еще одно большинство. Денис Смирнов удачно подправил шайбу после броска Кристапа Зиле и удвоил преимущество.

А уже спустя минуту Эдуард Тралмакс выиграл борьбу на пятачке и сделал счет 3:0.

Для латвийской сборной этот матч имеет ключевое значение. Команде достаточно любой победы или даже одного набранного очка, чтобы гарантировать себе место в четвертьфинале чемпионата мира.

После нервных матчей предыдущих туров такой уверенный старт заметно снизил напряжение среди латвийских болельщиков. Однако впереди еще два периода, и тренерский штаб наверняка будет требовать сохранить концентрацию до конца встречи.

Сейчас Латвия выглядит значительно быстрее и активнее соперника, особенно в большинстве и в борьбе у ворот.

Матч в прямом эфире показывает канал LTV7.

#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #сборная #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
