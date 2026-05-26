Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сегодня — решающий матч Латвии на ЧМ по хоккею: даже одно очко может вывести команду в плей-офф 2 364

Спорт
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

Сборная Латвии по хоккею.

ФОТО: LETA

Сборная Латвии по хоккею сегодня проведет последний матч группового этапа чемпионата мира против Венгрии. Команде достаточно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе выход в четвертьфинал.

Мужская сборная Латвии сегодня сыграет один из самых важных матчей нынешнего чемпионата мира по хоккею. В заключительной игре группового этапа латвийская команда встретится со сборной Венгрии.

Матч пройдет на арене Swiss Life в Цюрихе и начнется в 13:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет канал LTV7.

Ситуация для латвийской сборной перед последним туром выглядит достаточно благоприятно. Для выхода в четвертьфинал команде хватит любой победы или даже одного набранного очка.

Кроме того, у Латвии сохраняется шанс занять третье место в группе. Это может оказаться особенно важным, поскольку тогда в четвертьфинале вероятным соперником станет Норвегия, а не один из главных фаворитов турнира.

После шести матчей у Латвии девять очков — столько же у Австрии. Лидируют в группе Швейцария и Финляндия, набравшие по 18 очков. Германия уже завершила групповой этап с десятью очками, а у США — восемь.

Для латвийских болельщиков нынешний чемпионат стал одним из самых эмоциональных за последние годы. Команда приехала в Швейцарию заметно обновленной — в составе сразу семь дебютантов.

Особое внимание привлек 17-летний нападающий Оливер Мурниекс, ставший самым молодым хоккеистом сборной Латвии в истории чемпионатов мира. Еще один молодой игрок — 18-летний защитник Альберт Шмитс — уже успел сыграть за национальную команду на Олимпиаде.

При этом сборная проводит турнир без нескольких важных игроков. Из-за травм чемпионат пропускают Родриго Аболс, Артур Шилов, Дан Лочмелис, Эрик Матейко и Анри Равинскис. Не помогают команде и Кристиан Рубинс, Феликс Гаварс и Рихард Букартс.

Несколько латвийских хоккеистов НХЛ также отказались от участия в турнире, среди них Земгус Гиргенсонс, Теодор Блюгерс, Элвис Мерзликин и Увис Балинскис.

Тем не менее команда сохраняет хорошие шансы на плей-офф — особенно после неудачного прошлого чемпионата мира, когда Латвия не смогла выйти в четвертьфинал и завершила турнир только на десятом месте.

Сегодняшний матч фактически станет проверкой того, насколько быстро обновленная сборная смогла адаптироваться к уровню мирового чемпионата.

Чемпионат мира проходит в Цюрихе и Фрибурге и завершится 31 мая. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

×
Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Латвия #спорт #чемпионат мира #травмы #эмоции #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Анатолий Карпов
Иконка видео
Изображение к статье: Нападающий сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты
Изображение к статье: Папа Римский предупредил мир об опасностях искусственного интеллекта
Техно
Изображение к статье: Хотите собирать урожай малины ведрами? Используйте секретный ингредиент
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки
Еда и рецепты
Изображение к статье: Крах на рынке нефти и газа
Бизнес
Изображение к статье: Рецепт сочных тефтелей: секрет в соусе
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео