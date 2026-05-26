Мужская сборная Латвии сегодня сыграет один из самых важных матчей нынешнего чемпионата мира по хоккею. В заключительной игре группового этапа латвийская команда встретится со сборной Венгрии.

Матч пройдет на арене Swiss Life в Цюрихе и начнется в 13:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет канал LTV7.

Ситуация для латвийской сборной перед последним туром выглядит достаточно благоприятно. Для выхода в четвертьфинал команде хватит любой победы или даже одного набранного очка.

Кроме того, у Латвии сохраняется шанс занять третье место в группе. Это может оказаться особенно важным, поскольку тогда в четвертьфинале вероятным соперником станет Норвегия, а не один из главных фаворитов турнира.

После шести матчей у Латвии девять очков — столько же у Австрии. Лидируют в группе Швейцария и Финляндия, набравшие по 18 очков. Германия уже завершила групповой этап с десятью очками, а у США — восемь.

Для латвийских болельщиков нынешний чемпионат стал одним из самых эмоциональных за последние годы. Команда приехала в Швейцарию заметно обновленной — в составе сразу семь дебютантов.

Особое внимание привлек 17-летний нападающий Оливер Мурниекс, ставший самым молодым хоккеистом сборной Латвии в истории чемпионатов мира. Еще один молодой игрок — 18-летний защитник Альберт Шмитс — уже успел сыграть за национальную команду на Олимпиаде.

При этом сборная проводит турнир без нескольких важных игроков. Из-за травм чемпионат пропускают Родриго Аболс, Артур Шилов, Дан Лочмелис, Эрик Матейко и Анри Равинскис. Не помогают команде и Кристиан Рубинс, Феликс Гаварс и Рихард Букартс.

Несколько латвийских хоккеистов НХЛ также отказались от участия в турнире, среди них Земгус Гиргенсонс, Теодор Блюгерс, Элвис Мерзликин и Увис Балинскис.

Тем не менее команда сохраняет хорошие шансы на плей-офф — особенно после неудачного прошлого чемпионата мира, когда Латвия не смогла выйти в четвертьфинал и завершила турнир только на десятом месте.

Сегодняшний матч фактически станет проверкой того, насколько быстро обновленная сборная смогла адаптироваться к уровню мирового чемпионата.

Чемпионат мира проходит в Цюрихе и Фрибурге и завершится 31 мая. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.