Дзиеркалс раскрыл, что изменилось в сборной Латвии перед победой над США 0 142

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападающий сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс
ФОТО: LETA

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс после победы над США заявил, что команда прекрасно понимала значение этого матча для борьбы за выход в четвертьфинал. По его словам, после предыдущего поражения хоккеисты серьёзно обсудили, что необходимо изменить в игре.

После победы сборной Латвии над США со счётом 4:2 нападающий Мартиньш Дзиеркалс признал, что команда воспринимала этот матч как один из решающих на турнире.

«Конечно, это очень большая победа. Еще до матча мы знали, что нас ждет очень важная игра», — сказал хоккеист после встречи.

По словам Дзиеркалса, уже с первых минут чувствовалось, что латвийская команда вышла на лёд совершенно с другим настроем после болезненного поражения от Финляндии.

«С самого начала матча чувствовалось, что мы хорошо подготовились и были готовы навязать им серьезную борьбу и победить», — отметил форвард.

Нападающий рассказал, что после предыдущей неудачи игроки серьёзно обсудили ситуацию внутри команды и пришли к выводу, что нужно менять подход к игре.

«Важно было что-то изменить», — подчеркнул Дзиеркалс.

По его словам, Латвия с первых смен стала играть агрессивнее и активнее идти вперёд, что в итоге принесло результат.

Победа над США стала одной из самых громких для латвийской сборной на нынешнем чемпионате мира. Команда не только набрала важнейшие очки, но и вернулась в борьбу за выход в четвертьфинал.

Однако сами хоккеисты стараются не поддаваться эмоциям и уже думают о следующих встречах.

«Здесь ни у кого нет легкой прогулки», — сказал Дзиеркалс, комментируя предстоящие игры против Великобритании и Венгрии.

Форвард отдельно отметил, что даже команды из нижней части таблицы показывают на турнире качественный хоккей.

«Следующие две игры еще важнее, чем эта. Так что нужно подготовиться и выходить с такой же самоотдачей, как на этот матч», — добавил игрок.

Сейчас сборная Латвии с шестью очками занимает четвёртое место в группе A — последнее, которое даёт право выйти в плей-офф.

Уже в воскресенье латвийцы сыграют против Великобритании, а затем завершат групповой этап матчем с Венгрией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Цюрихе и Фрибурге и завершится 31 мая.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
