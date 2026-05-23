Президент Чехии предложил НАТО отключать России интернет и сбивать нарушителей 0 167

Дата публикации: 23.05.2026
Изображение к статье: Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно перейти к более жёсткому и асимметричному ответу на действия России. По его словам, Москва проверяет пределы реакции альянса и понимает прежде всего «язык силы».

В интервью The Guardian чешский лидер заявил, что альянсу стоит рассмотреть «довольно решительные, потенциально даже асимметричные» меры в ответ на действия Москвы.

По словам Павела, отсутствие жёсткой реакции может подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации.

Среди возможных ответных шагов президент Чехии назвал ограничение доступа России к интернету и спутниковым системам, отключение российских банков от международной финансовой системы, а также уничтожение летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство НАТО.

Павел считает, что Россия сознательно действует ниже уровня прямого военного столкновения, чтобы проверять границы терпимости альянса.

«После аннексии Крыма Россия разработала модель давления без перехода к открытому конфликту», — отметил он.

По мнению чешского президента, Москва использует именно такие «серые зоны» — кибератаки, дроны, провокации в воздухе и на море — чтобы постепенно усиливать давление на страны НАТО.

В последние месяцы тема беспилотников и нарушений воздушного пространства особенно активно обсуждается и в странах Балтии, где уже произошло несколько инцидентов с дронами вблизи границ.

Павел также заявил, что Россия воспринимает прежде всего силу, а не дипломатические предупреждения. Он допустил, что если нарушения воздушного пространства продолжатся, НАТО может в будущем рассматривать возможность сбивания не только беспилотников, но и пилотируемых летательных аппаратов.

Подобные заявления звучат на фоне растущего напряжения между Россией и странами НАТО из-за войны в Украине и участившихся инцидентов вблизи границ альянса.

Кроме того, президент Чехии выразил недовольство недостаточной жёсткостью позиции США по отношению к России.

Павел ранее уже неоднократно выступал за усиление поддержки Украины и более активную политику сдерживания Москвы. Сейчас его заявление может стать ещё одним сигналом о том, что внутри НАТО усиливаются дискуссии о необходимости более жёсткого ответа на гибридные угрозы со стороны России.

#НАТО #Украина #Чехия #дипломатия #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
