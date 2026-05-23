Президент Украины Владимир Зеленский выступил против предложения Германии предоставить Киеву особый статус в Евросоюзе без права голоса. По его словам, Украина заслуживает полноценного членства, а не ограниченного участия в работе блока.

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо руководству Евросоюза, в котором раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса.

Как ранее сообщило AFP, Мерц предложил модель, при которой Украина могла бы участвовать в саммитах Евросоюза, иметь своего представителя в Еврокомиссии и депутатов в Европарламенте, однако без возможности голосовать.

Предложение также предусматривало распространение на Украину положений ЕС о взаимопомощи и частичный доступ к бюджету блока.

В ответ Зеленский заявил, что подобный вариант был бы несправедливым по отношению к Украине.

«Было бы несправедливо, если бы Украина находилась в Европейском союзе, но не имела права голоса», — подчеркнул украинский президент в письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председательствующему в ЕС Кипру.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает именно на полноценное членство, а не на промежуточный формат участия в европейских структурах.

«Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами», — заявил он, напомнив о роли Украины в противостоянии российской агрессии.

Для Киева вопрос особенно чувствителен, поскольку украинские власти опасаются, что временные или ограниченные модели интеграции могут фактически заморозить процесс вступления на неопределённый срок.

В то же время Германия официально продолжает поддерживать будущую полноценную интеграцию Украины в ЕС. По данным AFP, Мерц также выступает за ускорение переговоров о вступлении и открытие всех переговорных разделов.

Идея ассоциированного участия появилась на фоне сложных дискуссий внутри ЕС о темпах расширения союза и возможных последствиях быстрого вступления Украины.

Для Евросоюза это один из самых чувствительных политических вопросов последних лет: страны ЕС одновременно пытаются поддерживать Киев и учитывать внутренние разногласия по поводу будущего расширения блока.

Сейчас переговоры о вступлении Украины продолжаются, однако сроки возможного присоединения страны к ЕС остаются неопределёнными.