В берлинском Культурфоруме 15 мая начала работу выставка Many Shades of Grès, посвященная легендарному французскому дому высокой моды Madame Grès. Экспозиция продлится до октября и познакомит посетителей с творчеством одной из самых влиятельных кутюрье XX века — Аликс Гре, более известной как Madame Grès.

На выставке представят 25 оригинальных образов из коллекции берлинского Музея декоративно-прикладного искусства. Это одно из крупнейших собраний работ Madame Grès за пределами Парижа. Дизайнер прославилась своими сложными драпировками, асимметричными силуэтами и платьями, вдохновленными античной скульптурой. Среди ее знаменитых клиенток были Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Жаклин Кеннеди.

Организаторы решили показать не только архивные работы кутюрье, но и влияние ее эстетики на современную моду. Для этого музей сотрудничал со студентами Берлинского университета прикладных наук. Молодые дизайнеры создали проекты, вдохновленные наследием Madame Grès, включая одежду, цифровые инсталляции и мультимедийные объекты. Среди экспонатов — объемные драпированные пальто, экспериментальные текстильные работы и виртуальные пространства, управляемые с помощью игровых контроллеров.

Экспозиция также расскажет о творческом пути самой Madame Grès. В 1930-х она получила известность благодаря длинным плиссированным платьям, напоминающим античные статуи. Позже модельер возглавила Chambre Syndicale de la Haute Couture и была удостоена престижной премии Dé d’Or. Несмотря на упадок модного дома в 1980-х годах, работы Гре до сих пор считаются символом элегантности и скульптурного подхода к моде.

По мнению редакции, выставка Many Shades of Grès интересна не только поклонникам высокой моды, но и всем, кто хочет увидеть, как мода может превращаться в настоящее искусство, соединяя классическую эстетику, архитектурные формы и современные технологии.