Аукционный дом Sotheby’s открыл майский сезон в Нью-Йорке двумя вечерними торгами современного искусства. Совокупный итог продаж составил $433,1 млн — это более чем вдвое превышает показатель аналогичных торгов прошлого года ($186,1 млн).

Самым дорогим лотом стала картина Марка Ротко «Коричневые и черные в красных тонах» (Brown and Blacks in Reds, 1957) из коллекции арт-дилера Роберта Мнучина, ушедшая за $85,8 млн. Таким образом, работа заняла второе место среди самых дорогих произведений художника, когда-либо проданных на открытых торгах: первое принадлежит картине «Оранжевое, красное, желтое» (Orange, Red, Yellow, 1961), которая была куплена на Christie’s в 2012 году за $86,9 млн.

Среди других крупных продаж майского сезона — двухметровый холст Жан-Мишеля Баскиа «Охрана музея (Бродвейский крах)» (Museum Security (Broadway Meltdown), 1983), купленный за $52,7 млн.

Секретными лотами вечера стали ультрасовременные работы, оказавшиеся не менее востребованными: например, картина китайского художника Дин Шилуня при эстимейте $50–70 тыс. ушла за $358 400 и стала самой дорогой за всю его карьеру.