Начиная с 23 мая Национальные вооруженные силы будут использовать двухуровневые уведомления системы оповещения, чтобы информировать общество о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий, сообщили военные порталу bb.lv.

В дальнейшем Национальные вооруженные силы будут использовать два уровня уведомлений:

желтое предупреждение — информационное сообщение, не требующее немедленных действий со стороны жителей, но призывающее быть осведомленными о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии;

оранжевое предупреждение — сообщение о зафиксированной угрозе в воздушном пространстве Латвии, предусматривающее немедленные действия жителей в соответствии с полученными инструкциями.

При усилении или снижении уровня воздушной угрозы сообщения системы сотового оповещения могут меняться — с желтого предупреждения на оранжевое и наоборот. Система сотового оповещения является одним из инструментов раннего предупреждения государства, позволяющим оперативно информировать жителей о рисках безопасности и необходимых действиях в кризисных ситуациях.

Желтое предупреждение

БУДЬТЕ ГОТОВЫ! Национальные вооруженные силы информируют о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Дополнительные действия в данный момент не требуются. Если ситуация изменится, вы получите уведомление системы сотового оповещения с дальнейшими инструкциями.

Оранжевое предупреждение

ДЕЙСТВУЙТЕ! Национальные вооруженные силы информируют — в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Укройтесь в помещении и соблюдайте принцип двух стен! Следите за официальными сообщениями. Если вы заметили низколетящий или подозрительный объект, не приближайтесь к нему и звоните по номеру 112! О завершении угрозы будет сообщено дополнительно.