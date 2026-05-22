Работать или бежать? - Строители просят разъяснений о действиях в случаях угрозы дронов 0 183

Дата публикации: 22.05.2026
Общество "Latvijas ceļu būvētājs" (LCB) направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз, сообщили в LCB.

Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали, но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, и о соответствующих процедурах, пояснили в LCB.

Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли неясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ.

В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк.

Кроме того, в LCB считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики - государственные и муниципальные учреждения - оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий.

Как сообщалось, в четверг третий день подряд самоуправления восточного приграничья получали оповещения о возможных угрозах воздушному пространству.

Общество "Latvijas ceļu būvētājs" создано для представления интересов предприятий по строительству дорог и мостов в существенных для них вопросах и для решения актуальных для отрасли вопросов в сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждениями. Общество представляет интересы 15 значимых в отрасли предприятий, связанных со строительством инфраструктуры дорог и мостов.

#Латвия #безопасность #технологии #инфраструктура #дроны #угрозы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
