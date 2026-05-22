На следующей неделе температура воздуха в Латвии опустится на несколько градусов ниже нормы, часто будет дуть сильный ветер, прогнозируют синоптики.

В ближайшие три дня - субботу, воскресенье и понедельник - солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, которые больше затронут восточную часть страны. В субботу будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +20...+24 градусов, в воскресенье и понедельник ветер станет порывистым, максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курземе, где при ветре с моря температура воздуха не превысит +13...+17 градусов.

Согласно текущим прогнозам, во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит +9...+14 градусов. Прохладная погода ожидается и во второй половине недели. В отдельные ночи местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки.

На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и град. Порывистый северо-западный ветер может ломать деревья и причинять другие незначительные повреждения.