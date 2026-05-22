Каждую весну вместе с цветением сирени вспыхивают и споры о том, можно ли ее рвать и нести домой. Если куст принадлежит вам — можно, но делать это нужно с умом, иначе растение можно повредить так, что в следующие годы оно уже не будет так радовать цветением, пишет LSM+.

Как в разговоре с LSM.lv объяснила ведущий исследователь Института садоводства Сармите Страутиня, важно также знать, как правильно подготовить срезанные ветки к жизни в вазе, чтобы они не завяли слишком быстро.

Самые жаркие споры о том, стоит ли нести сирень домой, традиционно разворачиваются в соцсетях. Часто звучит и аргумент, что срывать сирень кусту якобы даже полезно, а не вредно, однако все не так просто.

«Если уж срезать, то нужно понимать, как это делать так, чтобы не испортить красоту куста. Срезают только отдельные ветки и смотрят, как это выглядит в целом. Все нужно делать разумно — нельзя просто хватать и ломать на ходу», — объяснила исследовательница.

Те, кто хоть раз рвал сирень, хорошо знают: ветки ломаются не так уж легко. Если желание принести сирень домой возникло спонтанно и под рукой нет острых ножниц, после обламывания остаются свисающие полоски коры, а это тоже повреждает куст.

«Конечно, со временем куст заживет, но не знаю, понравится ли потом людям на это смотреть», — отметила Страутиня.

Если цветущие ветки сирени все же принесли домой, просто поставить их в вазу недостаточно. Чтобы сирень простояла в комнате подольше, нужно знать, как правильно за ней ухаживать. Прежде всего следует удалить листья, потому что они еще не созрели, активно испаряют влагу и забирают воду у цветов.

Кроме того, перед тем как ставить ветки в вазу, исследователь советует, например, слегка отбить концы стеблей молоточком для мяса — так увеличивается поверхность, через которую растение впитывает воду.

Говоря о том, как ставить сирень в воду, есть два способа, которые помогут сохранить ее в вазе дольше:

Первый вариант: сначала погрузить сирень в очень горячую воду, а затем поставить в сосуд с прохладной водой.

Второй вариант: сразу поставить ветки в очень холодную воду и перед тем, как занести их в комнату, некоторое время подержать в прохладе.

Если своей сирени пока нет, но очень хочется когда-нибудь рвать ее и приносить домой, можно посадить достаточно крупный саженец и подождать примерно шесть–семь лет — этого времени обычно хватает, чтобы куст начал давать пышные букеты. А для того, чтобы просто любоваться цветением, достаточно и двух–трех лет, если саженец был достаточно большим.

Тем, кто хочет полюбоваться настоящими долгожителями среди сирени, стоит отправиться к насаждениям возле Латвийской национальной оперы и балета или в парк Эспланада в Риге. Там растут самые старые известные кусты сирени в Латвии — им около 100 лет.

Как пояснила Страутиня, продолжительность жизни сирени зависит от места роста, почвы и устойчивости сорта. В принципе привитая сирень может прожить около 50 лет, но, как видно, некоторые кусты способны расти и цвести гораздо дольше — даже целое столетие.

Непривитая сирень, растущая кустом, а не деревом, может спокойно прожить 100 лет и больше.