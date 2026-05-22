10 апреля 2026 года у суки Гера ле Дуэ родились восемь энергичных малышей. Центр кинологии Государственного колледжа пограничной охраны объявил конкурс на имена для щенков — и теперь у каждого есть своё «Р»-имя!

Сотрудники колледжа и курсанты с удовольствием приняли участие в выборе имён для щенков. Из более чем 140 предложений были выбраны: мальчики Ремс и Рокки, девочки Ренда, Рада, Рокси, Реста, Рейя и Рейна. Имена подобраны в алфавитном порядке, легко произносятся и гармонируют с названием питомника «Robežas Sargs», сообщает Valsts robežsardze.

Щенки сразу завоевали внимание и любовь не только сотрудников, но и студентов, которые ухаживали за ними и знакомились с основами кинологической подготовки. Программа «Пограничная охрана» даёт будущим кинологам шанс на практике узнать, как правильно воспитывать и тренировать служебных собак.

Кинологическая служба колледжа заботится о каждом этапе жизни щенка: от отбора племенных пар и воспитания до начальной подготовки к службе. Благодаря этому будущие собаки будут сильными, уравновешенными и готовыми к профессиональной работе на границе.

Щенки Ремс, Рокки, Ренда, Рада, Рокси, Реста, Рейя и Рейна — это не только радость для сотрудников и студентов, но и важная часть преемственности и высокого стандарта подготовки служебных собак Государственной пограничной охраны.