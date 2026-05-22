Недавно по СМИ прокатился призыв, который отозвался в душе вашего корреспондента прекрасным, но далеким отголоском прошлого. Именно тогда, в начале 90-х, на заре становления независимого государства, мы, как и прочие СМИ, активно продвигали в жизнь лозунг «Выбери латвийский товар».

Потом на смену этому потребительскому патриотизму как-то незаметно пришел потребительский глобализм: местный рынок оказался буквально завален импортными товарами — разными по качеству, но очень часто более выгодными в смысле цены.

И вот сейчас, годы спустя, снова раздался знакомый призыв; озвучил его главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис и подхватили многие СМИ: если жители будут делать выбор в пользу местного продукта, это принесет пользу как государственному кошельку, так и нашему общему благосостоянию.

Что интересно, сам банк Citadele принадлежит американцам. Может экономисту Пургайлису надо было начать с себя и выбрать латышский банк? А потом уже давать советы населению покупать местные огурцы и помидоры?

Впрочем, вернемся к его патриотическому призыву:

«Жители Латвии ежегодно тратят на продукты питания около 2,9 миллиарда евро, и этот объем продолжает расти с каждым годом. Однако данные за 2025 год показывают, что товары местных латвийских производителей составили из этой суммы лишь около 1,2 миллиарда евро, то есть менее половины. (…) Покупая местные продукты питания, деньги остаются в экономике Латвии — предприятия выплачивают зарплаты, инвестируют в развитие и создают новые рабочие места. Это «умный выбор», поскольку покупатель получает более свежий продукт с более короткой логистической цепочкой, одновременно обеспечивая, чтобы деньги оставались в экономике Латвии, а не утекали к иностранным компаниям».

По подсчетам доморощенного экономиста, такой продуктовый патриотизм мог бы ежегодно приносить экономике Латвии дополнительно от 330 до 570 миллионов евро, одновременно создавая до 13 тысяч новых рабочих мест и пополняя государственный бюджет на 78–136 миллионов евро.

Что ж, ориентир определен: отправляюсь в один из известных супермаркетов, беру корзинку и вхожу в торговый зал...

Это из Швеции, а это из Греции...

Первые на моем пути – полки с промтоварами. Подхожу к стенду с носками (не продукты, но тоже нужны). Выбор огромный, соотношение производителей такое: турецких — 6 наименований, латвийских — 5, итальянских — 3, португальских — 1, китайских — 46. Несмотря на муки совести, выбираю импортные – из-за разнообразия именно среди них удается выбрать то, что нужно…

Цветы мне в данный момент не нужны, поэтому просто пробегаюсь взглядом по ценникам, на которых указана и страна-производитель. Тут несомненный лидер Нидерланды, правда, с некоторым вкраплением товаров из Польши. Латвийские цветочки замечаю лишь в отдалении, в крошечных горшочках. Может быть, где-то латвийские цветы и представлены во всей красе и пышности, но здесь, если вам нужен букет, – например, для какого-то торжественного мероприятия, – потребительский патриотизм вы не проявите даже при очень горячем желании...

Следующий пункт назначения – молочный отдел: тут с латвийскими производителями успешно конкурируют в основном Эстония, Польша и Литва. Бросается в глаза, что цены на один и тот же товар плюс-минус одинаковые, – более того, некоторые импортные продукты предлагаются по акции, соответственно, они дешевле. То есть, товар, произведенный за границей и привезенный в Латвию (а перевозка по нашим временам дело не дешевое), за который уплачены все налоги, может стоить даже дешевле, чем наш, отечественный. Однако...

Мясной отдел, напротив, радует глаз – тут действительно несложно сделать выбор в пользу латвийского товара (хотя и импорта предостаточно, причем кое-что даже дешевле, поскольку по акции). Но мы же патриоты? – в корзинку отправляется упаковка куриного филе местного производства…

Овощной отдел. Так, что нам нужно тут? Помидоры? Вот они – красные, желтые, даже черные, на веточках и без, упаковки с «черри» – аж глаза разбегаются. Среди производителей «пальма первенства» явно принадлежит Испании, второе место за Нидерландами. Замечаю также помидоры бельгийские, марокканские… А вот, наконец, и наши, латвийские! Вот только если произведенные в Нидерландах по акции предлагаются по 2,29 – 3,99 евро за 1 кг, то наши – по 5,99. Угадайте, что выберет потребитель с достатком средним и ниже?..

Со свежими огурцами ситуация проще: тут, как говорится, сальдо явно в пользу латвийских производителей (что радует). А вот с картошкой беда: латвийская дешевая, но качество... Делаю выбор в пользу молодой греческой, хотя она в несколько раз дороже.

Морковь: судя по информации на ценнике, она привезена из Египта. Есть молодая и красивая, в упаковке – из Италии. Озадачивает то, что продукт вроде как не экзотический: морковь способна произрастать и в наших краях. Почему ее выгодно сажать за тридевять земель, привозить в Латвию и продавать, – уже слегка увядшую и обросшую какими-то белыми усиками, – а не производить этот достаточно востребованный продукт на месте и сохранить до нового урожая?

Такой же вопрос возникает и рядом с лотком, наполненным яблоками: почему в стране, где столько яблоневых садов, торговля годами предлагает нам сплошной импорт?

...Ну а что у нас на сладкое? На полках с печеньем и вафлями Латвия представлена неплохо, однако безусловные лидеры тут Польша, Литва и Украина. Меньше, но встречаются вкусняшки из Чехии, Финляндии, и даже из далекого Вьетнама.

В отделе конфет меня ждет сюрприз, граничащий с подвохом: на великолепных стильных коробках шоколадных конфет вижу наши, родные бренды «Laima» и «Prozit», а на ценнике в качестве места производства указана Эстония! То есть, если хочешь принести пользу экономике именно Латвии, тут еще и такие возможные «подводные камни» следует учитывать…

Завершаю свое мини-турне по торговому залу в отделе хлебобулочных изделий. Ну, тут все просто: выбор именно латвийских товаров широк и разнообразен. Кинув взгляд на польские и шведские изыски, патриотично останавливаю выбор на местном батоне…

Сколько стоит патриотизм

Надо сказать, что явный перевес в пользу импортных товаров (конкретно продуктов питания – речь сейчас именно о них), наблюдался в магазинах практически всех торговых сетей, которые я посетила не просто как потребитель, а именно как потребитель, нацеленный выбрать именно латвийский товар.

Дальнейшее изучение вопроса – уже на более высоком уровне – лишь подтвердило: если свести воедино то, что публиковалось в разное время разными уважаемыми учреждениями, – такими, в частности, как Совет по конкуренции (анализ рынка продуктов питания по ценам и различиям между местными и импортными товарами), то проблема сводится к следующему. Несмотря на то, что латвийские продукты питания не уступают импортным в качестве (вкусные, свежие, без «химии»), в плане стоимости серьезно проигрывают не только крупными производителями из Польши, Германии, Турции или Китая, но зачастую даже соседям по Балтии.

Маленький рынок и ограниченный масштаб производства, дорогая энергия, тяжелый по меркам страны налог на рабочую силу и другие факторы – все это серьезно снижает конкурентоспособность латвийского товара, вынуждая местных потребителей – особенно живущих от зарплаты до зарплаты – выбирать продукты из соображений не патриотизма или даже качества, а стоимости продукта.

Так что призывать потребителей выбирать латвийский товар можно и, наверное, даже нужно. Однако пока у латвийских производителей не будет реальной поддержки, пока не будут созданы условия, при которых им будет выгодно производить то, что в Латвии можно производить в принципе, а потребителям – покупать именно то, что произведено в стране, а не аналогичный импортный продукт, – призывы, скорее всего, так и останутся призывами...