Еще один латышский политик «травмирован» работой в бывшей русской школе 0 848

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2026
tv24
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

Латвийский политик и историк Эдвардс Крустс из лучших побуждений устроился преподавать в рижскую 13-ю школу, которая раньше была русскоязычной. Однако этот опыт оказался для него настолько сложным, что вскоре он решил уйти, о чём рассказал в эфире TV24.

По словам Крустса, даже после экзаменов многие ученики недостаточно хорошо владеют латышским языком. Он считает, что в стране до сих пор сохраняются школы, фактически разделённые по этническому принципу, а русскоязычная среда остаётся довольно закрытой.

Политик отметил, что формальный переход на обучение на латышском языке мало изменил внутреннюю атмосферу во многих школах. Во многих из них по-прежнему большинство учеников — дети из русскоязычных семей, а часть учителей продолжает общаться с детьми по-русски.

Крустс признался, что его появление в школе в качестве нового латышского преподавателя вызывало удивление у окружающих — многие просто не понимали, как теперь будет организован учебный процесс.

В итоге он пришёл к выводу, что не может полноценно работать в таких условиях, и подал заявление об увольнении.

Во время интервью ведущий спросил, не считает ли Крустс свой уход проявлением слабости. Политик ответил, что понимает подобную критику и знает, что некоторые считают — ему стоило остаться и пытаться менять ситуацию изнутри.

Он также рассказал, что преподавал не только латышский язык, но и историю с обществознанием, и именно тогда особенно остро увидел масштаб проблемы. По его словам, его демотивировало то, что часть шестиклассников, уже сдавших централизованный экзамен по латышскому языку, с трудом могла произнести даже несколько простых предложений.

#образование #увольнение #латышский язык #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
