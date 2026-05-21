В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список") правительство, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу, 22 мая.

Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство ЛЕТА. Например, руководство Министерством финансов может достаться "Объединенному списку", поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра.

Агентству ЛЕТА известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян (СЗК) настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно, Министерства земледелия, Министерства экономики, Министерства благосостояния и Министерства климата и энергетики. В то же время СЗК якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства Министерством климата и энергетики.

Учитывая, что "Прогрессивные" не участвуют в формировании нового правительства, вакантными остались посты министров сообщения, обороны и культуры.

Также известно, что Национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры.

В свою очередь, в партии "Новое Единство" еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя.

Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Кулбергсу ("Объединенный список").

В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть разделены по принципу равенства - каждая из партий может получить одинаковое количество постов.

В среду "Новое Единство" приняло решение участвовать в формируемом правительстве, если будет достигнуто соглашение о предстоящей работе. Таким образом, в новом правительстве могут быть представлены "Объединенный список", "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.

Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма, с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.