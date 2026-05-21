Министр отстранил от должности госсекретаря Минземледелия 0 158

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
LETA
Изображение к статье: Лесозаготовки

Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круминьша, сообщил сегодня Валайнис после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным.

Валайнис пояснил, что до 1 июля Минземледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления.

Кроме того, Валайнис поручил Минземледелия подготовить письмо для АО "Latvijas valsts meži" (LVM), указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября.

В течение недели Минземледелия как акционер LVM должно подготовить доклад об оценке деятельности совета LVM и план дальнейших действий, а совету поручено провести оценку ответственности членов правления LVM.

Одновременно Валайнис поручил Минземледелия в течение четырех месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление LVM правлением и советом в полном составе.

Как сообщалось, Валайнис встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии Госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за LVM.

Госконтроль в ходе ревизии констатировал существенные недостатки в управлении АО "Latvijas valsts meži" (LVM) и в надзоре за предприятием, осуществляемом Министерством земледелия как держателем долей капитала, что привело к четко измеримым негативным последствиям для государства.

По подсчетам Госконтроля, из-за недостатков в планировании стратегии и дивидендов LVM и в распоряжении свободными финансовыми средствами, а также из-за поддержки, оказанной лесопромышленникам, эти негативные последствия измеряются десятками миллионов евро.

#финансы #Латвия #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
