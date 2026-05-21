Правительство и Министерство финансов не поддерживают выделение Валкскому краю экстренного финансирования, несмотря на растущие долги и задержки платежей. В Минфине считают, что самоуправление должно решать проблемы через реформы и перенос выплат по кредитам.

Финансовые проблемы Валкского края продолжают обостряться, однако дополнительных средств из государственного бюджета самоуправление, вероятнее всего, не получит.

Министр финансов Арвилс Ашераденс на заседании правительства заявил, что ситуация в Валке является «неприятной и сложной», но выделение денег из фондов на непредвиденные случаи противоречило бы действующим правилам.

По данным Министерства финансов, самоуправление уже длительное время задерживает платежи кредиторам, опаздывает с уплатой налогов и вынуждено регулярно договариваться со Службой госдоходов о переносе сроков платежей.

Проблемы в крае, как признают власти, накапливались постепенно.

Одной из главных причин кризиса Минфин считает ситуацию с теплоснабжением и водоснабжением — тарифы не покрывают реальные расходы на оказание услуг, а самоуправление фактически компенсирует разницу.

В министерстве также указали, что в 2025 году положение временно улучшилось после продажи котельной, однако это не решило структурных проблем.

Сейчас Валкскому краю, по оценке Минфина, срочно не хватает почти 371 тысячи евро, пишет Diena.

Вместо прямой финансовой помощи министерство предлагает самоуправлению облегчить ситуацию за счет переноса выплат по государственным кредитам на более поздний срок.

Что важно: несмотря на тяжелое финансовое положение, Минфин не считает, что Валка находится в худшей ситуации по доходам, чем другие самоуправления страны.

Согласно прогнозам, доходы края после системы финансового выравнивания в 2026 году вырастут всего на 1% — это один из самых низких показателей среди муниципалитетов Латвии.

Дополнительной проблемой остаются долги жителей за отопление и водоснабжение. Их общий объем уже превысил миллион евро.

Правда, председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис заявил, что значительная часть этих долгов образовалась много лет назад и фактически уже трудно взыскивается.

Крауклис также раскритиковал оценку Министерства финансов и напомнил, что еще во время административно-территориальной реформы эксперты предупреждали о слабой финансовой устойчивости такого края.

По его словам, Валка изначально предлагала другую модель объединения самоуправлений, однако этот вариант не был поддержан.

Фактически ситуация в Валке стала одним из самых заметных примеров того, как небольшие самоуправления сталкиваются с растущими расходами, долгами жителей и ограниченными возможностями бюджета.

После кризиса в Резекне Валка стала вторым муниципалитетом, финансовое положение которого обсуждается на уровне правительства.