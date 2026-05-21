Государственный контроль выявил серьезные проблемы в управлении Latvijas valsts meži (Латвийские гослеса) и надзоре со стороны Министерства земледелия. По оценке ревизоров, спорные решения по дивидендам, ценам на древесину и управлению компанией могли обойтись государству в сотни миллионов евро.

Государственный контроль опубликовал результаты масштабной ревизии, посвященной работе Latvijas valsts meži (LVM) и действиям Министерства земледелия как держателя государственных долей предприятия. Проверка выявила серьезные недостатки в управлении компанией, стратегическом планировании и распределении финансовых средств.

По оценке ревизоров, негативные последствия для государства исчисляются многими десятками миллионов евро. Речь идет как о недополученных дивидендах, так и о потерях из-за решений по снижению цен на древесину для лесопромышленных предприятий.

Одним из самых громких выводов стало утверждение, что в государственный бюджет не были перечислены как минимум 130,3 миллиона евро дополнительных дивидендов. Кроме того, изменение цен на еловые и сосновые пиловочники II сорта в 2024–2026 годах, инициированное Министерством земледелия и утвержденное правительством, по расчетам Госконтроля, сократит доходы LVM еще на 49,4 миллиона евро.

Ревизоры считают, что подобные решения принимались вне компетенции Кабинета министров и акционеров предприятия.

Фактически речь идет о крупнейшем государственном лесном предприятии страны. LVM управляет почти половиной всех лесов Латвии, а в 2024 году перечислило в бюджет более 141 миллиона евро дивидендов — это свыше трети всех дивидендных поступлений от государственных предприятий.

В Госконтроле также раскритиковали финансовое планирование компании. Проверка показала, что стратегические показатели LVM систематически занижались, а реальные результаты многократно превышали планы. Например, показатель EBITDA в отдельные годы достигал 329% от запланированного уровня.

При этом предприятие одновременно накапливало значительные свободные средства. По данным ревизии, к концу 2025 года в распоряжении LVM могло находиться более 405 миллионов евро, часть которых не имела четко определенной цели использования.

Что важно: ревизия напрямую связана с так называемым делом о поддержке лесопромышленников, которое уже расследует Генеральная прокуратура. В центре внимания — решения о снижении цен на древесину для отдельных предприятий отрасли.

Госконтроль пришел к выводу, что подготовленный Министерством земледелия доклад, ставший основанием для изменения цен, был неполным и недостаточно обоснованным. Ревизоры считают, что анализ рынка был проведен выборочно, а угрозы для отрасли могли быть преувеличены.

Проверка также выявила вопросы к корпоративному управлению LVM. В частности, временный совет предприятия в течение трех лет ежегодно переназначался без открытого конкурса, хотя закон допускает подобную практику только в исключительных случаях и на ограниченный срок.

Кроме того, после сокращения числа членов совета и правления для бывших руководителей создавались новые должности, что, по мнению ревизоров, фактически сводило реформы к формальности.

На фоне публикации ревизии особое внимание привлекает уголовный процесс, который уже ведет Генеральная прокуратура. В числе лиц, в отношении которых начат процесс и проводились следственные действия, — бывший министр земледелия Арманд Краузе, бывшие и нынешние чиновники министерства, руководство LVM и представители лесной отрасли.

Сам Краузе ранее отрицал причинение ущерба государству и утверждал, что служебная проверка Министерства земледелия не выявила нарушений.

Госконтроль предоставил Министерству земледелия и LVM восемь рекомендаций. Ревизоры считают, что их выполнение должно сделать управление государственными лесами более прозрачным, а финансовую политику — более понятной и экономически обоснованной.

Публикация ревизии усиливает давление вокруг одного из самых чувствительных экономических и политических дел последних месяцев, которое затрагивает как государственные финансы, так и влияние лесной отрасли в Латвии.