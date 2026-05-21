Латвия стала одной из успешных историй экономической трансформации в Европейском союзе, считает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

В интервью агентству ЛЕТА она заявила, что страна добилась заметных результатов в развитии инноваций и модернизации экономики после вступления в ЕС.

По словам Рено-Бассо, с начала работы ЕБРР в Латвии в 1992 году банк инвестировал около 1,2 миллиарда евро более чем в 100 проектов.

Средства направлялись на укрепление энергетической безопасности, повышение энергоэффективности, развитие финансового сектора и поддержку экспортно ориентированного бизнеса.

Глава ЕБРР отметила, что сейчас латвийская экономика переживает более спокойный период роста, на который влияет и война в Украине.

«Динамика экономики находится на стадии плато», — пояснила Рено-Бассо, добавив, что именно поэтому ЕБРР в последнее время увеличивает объемы инвестиций в стране.

В прошлом году объем вложений банка в Латвии достиг рекордных 160 миллионов евро.

Что важно: значительная часть инвестиций сейчас связана не только с традиционной инфраструктурой, но и с так называемым «зеленым переходом» — проектами в сфере устойчивой энергетики и климатической политики.

Еще одним приоритетом ЕБРР остается развитие латвийского рынка капитала, который, по оценке банка, всё еще остается сравнительно небольшим и недостаточно ликвидным.

Кроме того, банк планирует активнее поддерживать инвестиции в частный капитал, инновационные проекты и модернизацию предприятий.

На фоне замедления экономики и геополитической напряженности международные финансовые институты всё чаще делают ставку именно на долгосрочные инвестиции в устойчивость и технологическое развитие стран региона.

Для Латвии это означает сохранение доступа к финансированию крупных проектов даже в условиях более осторожного глобального рынка.