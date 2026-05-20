Сорвана крупнейшая в Европе сделки с офисной недвижимостью 0 76

Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
OpernTurm во Франкфурте.

OpernTurm во Франкфурте.

Сделка по покупке офисного небоскреба OpernTurm во Франкфурте за 850 млн евро не состоялась, поскольку покупатель не смог найти нужную сумму, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, переговоры о покупке здания, которым сейчас владеют JPMorgan Asset Management и сингапурский суверенный фонд GIC, вел предприниматель и девелопер Эрих Швайгер.

Сделка могла стать крупнейшей в Европе с 2022 года, когда небоскреб в лондонском Сити, где расположена британская штаб-квартира Deutsche Bank, был продан за 935 млн евро.

43-этажный небоскреб OpernTurm высотой 170 метров расположен в деловом квартале Франкфурта. Здесь находятся офисы крупных финансовых компаний, в том числе швейцарского банка UBS.

По данным MSCI, в первом квартале инвестиции в коммерческую недвижимость в Европе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным негативным фактором для рынка стала неопределенность, и в первую очередь связанная с конфликтом в Иране.

#недвижимость #финансы #Европа #сделка
Автор - Пётр Телеграфов
Автор - Пётр Телеграфов
