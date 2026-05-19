Инвесторов потянуло на сладкое: за мороженое Magnum готовятся заплатить миллиарды долларов

Бизнес
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Почем нынче Magnum?

Инвесткомпании Blackstone Inc. и CD&R рассматривают возможность покупки производителя мороженого Magnum Ice Cream Co., выделенного из Unilever менее шести месяцев назад, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, инвесторы следят за движением цены акций Magnum, готовясь принять решение о подаче предложения. Unilever завершил выделение Magnum в декабре 2025 года, производитель мороженого был оценен в 7,8 млрд евро. Цена его акций в этом году поднималась до 16,5 евро и опускалась до 11 евро. В конце минувшей недели бумаги компании подскочили в цене на 14% на торгах в Амстердаме, до 14,8 евро.

Unilever сохраняет за собой 19,9% акций Magnum и планирует выйти из них в течение пяти лет.

Лето их рассудит

Как Blackstone, так и CD&R ждут публикации компанией отчета о продажах за летний период, прежде чем принимать решение, отметил один из собеседников Reuters. Значительная доля годовой выручки Magnum приходится именно на летний период.

Заинтересованность в покупке компании проявляют и другие фонды прямых инвестиций, говорят источники агентства.

По оценкам самой Magnum, ее доля на глобальном рынке мороженого общим объемом $87 млрд составляет примерно 21%, ее основного конкурента Froneri - 11%.

Magnum владеет четырьмя из пяти ведущих брендов мороженого в мире, включая Ben & Jerry's и Cornetto.

#сделка #мороженое
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
