Зафиксирован случай, когда мужчина 45 лет погиб после прямого удара молнии во время езды на электровелосипеде. Трагедия произошла во время сильного ливня с грозой.

Прохожие попытались спасти человека, вызвали скорую, но медикам уже пришлось только констатировать смерть.

Может ли электровелосипед или электросамокат притягивать разряды молнии?

«Ни электровелосипед, ни электромобиль, ни электробус не повышают риска поражения молнией, пока транспортное средство изолировано от поверхности земли хотя бы шинами, — объясняет доктор физико-математических наук Александр Родин. — Если бы человек шел пешком или ехал верхом, риск был бы примерно таким же. А вот железнодорожный транспорт действительно может „притягивать“ грозовые разряды, поэтому железнодорожная инфраструктура в обязательном порядке оснащается специальными системами молниезащиты».

Также специалист отмечает, что интенсивность гроз в ближайшие годы будет расти, как и другие экстремальные проявления погодных явлений.

«А вместе с ними будут расти и риски, которые мы традиционно считаем низкими. И нельзя забывать, что даже после поражения молнией человека есть шанс спасти, если вовремя оказать ему первую помощь и передать медикам», — подчеркивает Александр Родин.

Какие правила стоит соблюдать, если гроза застала на улице?

Отойдите подальше от водоема — в грозу это зона повышенного риска, так как молния часто поражает их поверхность, а ток быстро распространяется в окружающей влажной среде.

Не стойте на проводящей поверхности (вода, лужи, сырая земля) — в грозу лучше надевать резиновую обувь или на резиновой подошве.

Не находитесь рядом с высокими объектами, возвышающимися конструкциями или на них. Они могут стать естественными громоотводами, притягивающими разряд молнии. По этой же причине нельзя прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями.