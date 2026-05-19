Великобритания сдалась. Кто ее победил? 0 667

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Добыча нефти

Великобритания выдала бессрочную лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах.

Как сообщает правительство Соединённого Королевства на своём сайте, документ вступает в силу 20 мая 2026 года, не имеет срока действия и будет периодически пересматриваться главой МВД. Министр внутренних дел вправе в любое время изменить, отозвать или приостановить лицензию, при этом о решении об отзыве он «постарается» уведомить за четыре месяца, отмечается в сообщении.

Решение принято на фоне глобального энергетического кризиса, спровоцированного войной в Иране и блокадой Ормузского пролива, через который ранее проходило 20% мировых поставок нефти. Из-за перекрытия стратегически важной водной артерии цены на энергоносители и авиатопливо в мире сильно выросли, а авиакомпании начали отменять рейсы. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал текущий нефтяной кризис более масштабным, чем кризисы 1973, 1979 и 1990 годов вместе взятые. В середине апреля он предупредил, что запасов авиакеросина в Европе хватит примерно на шесть недель.

Великобритания запретила импорт российской нефти и угля ещё в 2022 году — сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. В октябре прошлого года Лондон отказался и от нефтепродуктов, полученных из российской нефти в третьих странах. Летом 2025 года Великобритания присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен на российскую нефть. В феврале этого года Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» на полтора года (до 14 октября 2027-го), напоминает The Moscow Times.

Автор - Андрей Хазов
