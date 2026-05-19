Министр сообщения уходящего в отставку правительства Атис Швинка ("Прогрессивные") на встрече министров сообщения стран Балтии во вторник призвал к более широкому региональному подходу к финансированию и развитию латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", предложив коллегам рассмотреть возможность в будущем солидарную поддержку авиакомпании всеми тремя странами Балтии.

Как Швинка сообщил в твиттере, переговоры были конструктивными, и министры выразили готовность продолжить дискуссию после презентации обновленного бизнес-плана "airBaltic".

Швинка отмечает, что ближневосточный кризис еще раз высветил проблемы авиасообщения в Балтийском регионе, в обеспечении которого "airBaltic" принадлежит стратегически важная роль.

Он подчеркнул, что "airBaltic" в настоящее время фактически является балтийской авиакомпанией, так как обеспечивает сообщение также из Литвы и Эстонии, предлагая в общей сложности из стран Балтии 80 прямых рейсов.

По его мнению, солидарная поддержка стран Балтии дала бы возможность сохранить одну сильную региональную авиакомпанию с обширной и конкурентоспособной сетью маршрутов в Европе.

В Министерстве сообщения агентству ЛЕТА сообщили, что министры обсудили также предложенный Литвой отказ от сезонного перевода времени. Швинка, выражая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, так как, например, Валка и Валга не могут существовать в двух разных часовых поясах.

Латвия в качестве нового стандартного времени поддерживает переход на постоянное летнее время, однако отмечает, что по этому вопросу необходима более широкая дискуссия. С этим согласны также Литва и Эстония, однако существенным фактором является позиция Финляндии, которая поддерживает переход на постоянное зимнее время, так как для Эстонии важно сохранить единый часовой пояс с Финляндией.

Во время встречи обсуждалась также реализация проекта "Rail Baltica", и министры подчеркнули его значение для укрепления сообщения, развития экономики и безопасности Балтийского региона. Основой успешной реализации проекта является тесное сотрудничество стран Балтии, а также поддержка ЕС в рамках следующего многолетнего бюджета.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

В "airBaltic" пояснили, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.

16 апреля Сейм дал согласие на предоставление "airBaltic" краткосрочного государственного займа в размере 30 млн евро со сроком погашения 31 августа этого года.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше.

В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке авиакомпания приостановила планируемое первичное размещение акций и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала. Несмотря на ожидаемое улучшение результатов операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, с учетом текущих прогнозов, ее руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.