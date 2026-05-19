В Латвии в прошлом году 71,2% всех занятых работали в сфере услуг. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Центральное статистическое бюро Латвии (CSP).

По данным CSP, среди всех работников сектора услуг 57,9% были заняты в торговле. Остальные 42,1% работали в государственном управлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха.

В производственном секторе были заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве - 6,8%.

В 2025 году 44,9% всех занятых относились к категории руководителей и специалистов. Квалифицированные рабочие составляли 21,6%, сотрудники офисов, торговли и сферы услуг - 20,4%, а 11,8% работали в профессиях, не требующих высокой квалификации.

Самыми молодыми работниками в среднем оказались сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий - их средний возраст составил 36,6 года. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52,2 года.

Сравнительно молодые сотрудники также работают в гостиничном и ресторанном бизнесе, где средний возраст составляет 38,8 года, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха - 40,4 года.

Самый высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании - 49,4 года. В здравоохранении и социальной помощи этот показатель составляет 48,7 года, а в сфере водоснабжения, очистки сточных вод, обращения с отходами и экологической санации - 48,6 года.

Данные подготовлены на основе обследования рабочей силы, которое Центральное статистическое бюро Латвии провело для оценки экономической активности населения и ситуации на рынке труда.