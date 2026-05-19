Дроны над Латгалией! Это новые или старые, еще летают? 0 226

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дроны

Весьма сбивчивые сообщения поступают из окрестностей Лудзы и Балвы.

Как уже сообщалось, во вторник во многих краях Латвии было объявлено тревожное воздушное предупреждение. В зоне возможной атаки находились Краславская, Лудзенская, Резекненская, Прейльская, Мадонская, Цесисская, Гулбенская, Смилтенская и Валмиерская волость.

Незадолго до 14:00 Национальные Вооруженные Силы Латвии отменили воздушную тревогу на большей части указанной территории, а после двух часов дня и на всей территории.

Теперь, по сообщению агентства ЛЕТА, объявлена тревога над небом Лудзы и Балвы.

Национальные вооруженные силы (НВС) сообщают, что в воздух подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с целью удостовериться, что зафиксированный радарами объект не залетел в воздушное пространство Латвии.

Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба НВС Марис Тутинс сообщил Латвийскому телевидению, что сенсоры зафиксировали возможную угрозу в воздушном пространстве, поэтому были разосланы предупреждения для населения. В настоящее время нет информации о том, что какой-либо дрон вторгся в воздушное пространство Латвии.

Откуда засылают эти дроны? Есть ли они вообще? И почему Латвия, страна член НАТО, вообще, не может контролировать ситуацию? Где это НАТО?

#НАТО #Латвия #безопасность #тревога #дроны #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
