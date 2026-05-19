14 тысяч подписей: пациенты требуют оплатить жизненно важные устройства 0 31

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Министерство здравоохранения Латвии намерено уже в этом году искать дополнительное финансирование для пациентов с диабетом 1-го типа. Речь идет о расширении компенсации датчиков непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновых помп, которые сейчас доступны лишь ограниченным группам пациентов.

Вопрос о доступности современных технологий для людей с диабетом 1-го типа вновь оказался в центре внимания после того, как на портале общественных инициатив «ManaBalss.lv» почти 14 тысяч человек поддержали предложение о государственной компенсации датчиков глюкозы и инсулиновых помп для всех пациентов.

Сейчас государственная поддержка распространяется лишь на часть больных, пишет Diena.

Инсулиновые помпы компенсируются до 24 лет, а датчики непрерывного мониторинга уровня глюкозы — только до совершеннолетия. После этого пациенты фактически остаются без помощи, хотя заболевание остается пожизненным.

Автор инициативы Анния Рога на заседании комиссии Сейма подчеркнула, что современные технологии необходимы не только детям, но и взрослым пациентам. По ее словам, расходы на датчики могут достигать примерно 100 евро в месяц, и для многих семей это становится серьезной финансовой нагрузкой.

Особенно остро проблема ощущается у молодых взрослых, которые после 18 лет теряют государственную поддержку, но при этом часто уже не имеют статуса инвалидности.

В Министерстве здравоохранения признают, что вопрос требует решения. Парламентский секретарь Минздрава Лига Аболиня заявила, что сейчас ведомство работает над сценарием постепенного расширения поддержки.

Первоначально рассматривается вариант компенсации 75% стоимости устройств для всех пациентов, а позже — переход к полному покрытию расходов.

Фактически речь идет о попытке приблизить систему поддержки к реальным потребностям пациентов, поскольку современные технологии позволяют лучше контролировать заболевание и снижать риск тяжелых осложнений.

В Минздраве подчеркивают, что за последние годы поддержка уже постепенно расширялась. Например, в программу были включены беременные женщины, а также пациенты после трансплантаций и операций на поджелудочной железе. При этом в ведомстве признают: проблема не в отсутствии понимания важности диабета, а в ограниченных возможностях бюджета.

Вопрос уже обсуждался в Сейме, и правительство призвали пересмотреть правила Кабинета министров, чтобы обеспечить более широкий доступ к необходимым устройствам.

Сейчас Минздрав подсчитывает, сколько средств потребуется для включения этих расходов в бюджет следующего года.

Для пациентов с диабетом это означает, что тема впервые за долгое время начала двигаться на политическом уровне, а вопрос компенсаций может перестать касаться только детей и отдельных льготных групп.

#здравоохранение #медицина #технологии #диабет #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
