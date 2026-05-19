Минималку в Латвии хотят снова повысить. Какие обсуждаются суммы

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Современный офис с евро банкнотами

Фото: ИИ.

В Латвии начались дискуссии о следующем повышении минимальной зарплаты. Пока Минфин предлагает увеличить ее до 820 евро в 2027 году, профсоюзы требуют более высокого уровня, а некоторые политики уже говорят о минималке свыше 900 евро.

На фоне подготовки нового государственного бюджета в Латвии вновь обсуждают повышение минимальной заработной платы, пишет Latvijas Avīze.

Согласно информационному докладу Минфина о налоговой и бюджетной политике, минимальную зарплату планируется повысить с нынешних 780 евро до 820 евро в 2027 году, а затем до 860 евро в 2028-м.

Однако профсоюзы считают, что этого недостаточно. Латвийский союз свободных профсоюзов требует установить минимальную зарплату на уровне 835 евро уже в 2027 году.

Причина спора связана с новой системой расчета минимальной зарплаты, утвержденной правительством в 2024 году.

Теперь ее размер должен ориентироваться на 46% средней брутто-зарплаты в стране.

Этот показатель основан на директиве ЕС об адекватной минимальной зарплате, которая рекомендует устанавливать минимальный уровень оплаты труда в диапазоне 40–60% от средней зарплаты.

Проблема в том, что средняя зарплата в Латвии продолжает быстро расти. По данным Центрального статистического управления, в 2025 году средняя брутто-зарплата достигла 1815 евро.

На этом фоне нынешняя минимальная зарплата в 780 евро составляет лишь около 43% средней зарплаты, а не предусмотренные правилами 46%.

Фактически спор идет не только о конкретной сумме, но и о том, насколько строго государство будет придерживаться собственных правил.

Банк Латвии в целом поддерживает идею своевременного повышения минимальной зарплаты.

Экономист Банка Латвии Иева Опмане считает, что постепенный рост позволит бизнесу легче адаптироваться к изменениям. По ее словам, если решения откладывать, позже потребуется более резкое повышение, которое станет болезненнее для работодателей.

Одновременно профсоюзы требуют пересмотреть и необлагаемый минимум.

Тема минимальной зарплаты постепенно становится и частью политической борьбы перед выборами.

Например, партия «Прогрессивные» заявила, что минимальная зарплата должна составлять 50% средней брутто-зарплаты.

При нынешних расчетах это означало бы повышение примерно до 908 евро — сразу более чем на 120 евро выше нынешнего уровня.

Союз зеленых и крестьян конкретных цифр пока не назвал, однако заявил, что предложения профсоюзов выглядят недостаточно амбициозными по сравнению с соседними странами.

Для многих жителей Латвии вопрос минимальной зарплаты напрямую связан с ростом цен, стоимостью продуктов, коммунальных услуг и общей покупательной способностью.

При этом работодатели традиционно предупреждают, что слишком резкое повышение может увеличить нагрузку на бизнес, особенно в регионах.

Окончательные решения по минимальной зарплате будут приниматься уже в рамках подготовки бюджета на ближайшие годы.

#банк Латвии #Минфин #Латвия #бюджет #экономика #профсоюзы #политика
Автор - Юлия Баранская
