Американская телесеть Fox ищет «главного зрителя чемпионата мира по футболу». Такую вакансию вещатель открыл совместно с международным сайтом по поиску работы.

В обязанности будущего «главного зрителя» войдут просмотр всех 104 матчей чемпионата мира 2026 года, создание контента в соцсетях во время турнира, а также участие в имиджевых мероприятиях с другими болельщиками и туристами во время трансляции матчей на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Приступить к своим обязанностям «главный зритель» должен будет 6 июня (то есть за неделю до начала чемпионата) и завершить работу 26 июля (через неделю после окончания турнира). Зарплата болельщика за неполные два месяца «работы мечты» составит $50 тыс.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.