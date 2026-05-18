США вновь разрешили России зарабатывать на нефти по 2 млрд евро в неделю 0 354

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефть.

Администрация США планирует продлить действие временного исключения из санкций в отношении российской нефти, срок которого истек в субботу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Об этом решении стало известно всего через два дня после того, как Вашингтон возобновил санкции против российской нефти, не продлив действие исключения.

По словам источников, США изменили свое решение из-за того, что несколько стран попросили больше времени для закупки нефти из РФ. Как отмечает Reuters, ослабление ограничений будет действовать еще месяц.

В последние месяцы средняя оплата за поставки нефти из РФ достигла 2,07 млрд евро в неделю, подсчитало агентство Bloomberg.

Отметим, что Соединенные Штаты пошли на ослабление санкций против российской нефти в попытках смягчить дефицит поставок и остановить рост цен, вызванный закрытием Ираном Ормузского пролива.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, обращались к США с просьбой продлить исключения из санкций, поскольку война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива ежедневно лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти.

ДОПОЛНЕНО: Глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Вашингтон продлевает на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

«Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и гарантировать, что нефть поступает наиболее уязвимым странам», — говорится в сообщении.

Предыдущая лицензия закончила действие 16 мая.

#Иран #США #нефть #санкции #энергетика #дипломатия #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
