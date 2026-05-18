Международная федерация гимнастики в понедельник отменила ограничения, введенные для российских и белорусских спортсменов после вторжения в Украину в 2022 году.

Исполнительный комитет федерации, заседавший в субботу и воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщил в кратком пресс-релизе, что ограничения снимаются незамедлительно.

Это означает, что гимнасты из обеих стран смогут вернуться на соревнования под своим флагом и гимном, а не в качестве нейтральных спортсменов.

Также они смогут выступать в командных соревнованиях, а не только в индивидуальном зачете; отменены и условия, согласно которым спортсмены не должны были активно поддерживать войну в Украине или быть по контракту связаны с армией или службами безопасности.

Федерация не обосновала свое решение, которое противоречит недавним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). В начале мая МОК рекомендовал международным федерациям допустить к соревнованиям спортсменов из Беларуси, но не из России.

Таким образом, для российских и белорусских гимнастов открывается путь к квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В дзюдо и плавании также проголосовали за полное восстановление в правах спортсменов из обеих стран, в то время как в боксе ограничились следованием рекомендациям МОК, сняв ограничения только с белорусских спортсменов.

Другие организации, такие как Международный союз конькобежцев и Международная ассоциация легкоатлетических федераций, по-прежнему полностью отстраняют обе страны от своих соревнований.